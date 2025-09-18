Казахстанка провернула брачную аферу на 5 млн тенге

Казахстанку осудили за обман родственников потенциального жениха, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда региона 18 сентября 2025 года, ранее неоднократно судимая женщина под вымышленным именем познакомилась с мужчиной в соцсетях, вступила с ним в отношения и переехала к нему в город Аркалык в качестве невесты.

"Затем с декабря 2024 года по февраль 2025 года она, используя доверие потерпевших – жениха и его родственников, оформила на них кредиты в нескольких микрофинансовых организациях. Полученные средства использовала в личных целях", – сообщили в суде.

В общей сложности пострадали девять физлиц и семь юрлиц, материальный ущерб составил около 5 млн тенге.

Приговором суда женщина признана виновной в мошенничестве и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданские иски потерпевших о взыскании сумм материального ущерба удовлетворены.

Осужденная не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу. Но приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

