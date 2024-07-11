Капитан и подполковник провернули "аферу" ради 50 тыс. тенге и лишились погон

Двоих начальствующих сотрудников ДЧС в Костанайской области осудили за взятку и посредничество во взяточничестве, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в Аулиекольском районном суде.

Судом установлено, что начальник кадровой и воспитательной работы Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области узнал, что у двух кандидатов при поступлении в Академию МЧС возникли сложности в прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией.

"Для реализации своего преступного умысла Х. попросил начальника и эксперта-психолога психофизиологической лаборатории помочь кандидатам в прохождении психофизиологического тестирования. В дальнейшем кандидаты сдали тестирование и согласно заключению признаны годными к поступлению на учебу", – сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

А подсудимый, в свою очередь, поручил начальнику Отдела по чрезвычайным ситуациям Аулиекольского района (ОЧС) встретиться с родителями этих кандидатов и потребовать у них взятку – по 25 000 тенге за содействие в прохождении психофизиологического тестирования. Что и сделал начальник ОЧС района. Полученные деньги он отдал "зачинщику" этой аферы.

Подсудимые признали вину в суде и раскаялись.

Суд назначил начальнику кадровой и воспитательной работы ДЧС Костанайской области наказание в виде штрафа в размере 35-кратной суммы взятки – 1 750 000 тенге. Начальнику ОЧС Аулиекольского района назначен штраф в размере 15-кратной суммы взятки – 750 000 тенге.

Также осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе. Они лишены специальных званий: капитана и подполковника гражданской защиты.

Накануне, 10 июля, стало известно, что по подозрению в получении взятки в размере 1 млн тенге Антикор задержал начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области.