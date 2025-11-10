Арест 5 млн в крипте: как Генпрокуратура взломала сеть наркодропперов

В Генеральной прокуратуре Казахстана презентованы два инновационных инструмента – "Crypto Trace" и "ProkAi", созданные в коллаборации прокуратуры Шымкента с отечественными IT-разработчиками для борьбы с наркопреступностью, сообщает Zakon.kz.

Как отметил 10 ноября 2025 года генеральный прокурор РК Берик Асылов, оба проекта реализованы на безвозмездной основе в рамках продвижения в обществе идеологемы главы государства "Закон и Порядок" и переданы на баланс прокуратуры:

"Crypto Trace" – это поисковая система нового поколения, которая помогает анализировать в сети транзакции и выявлять деньги наркобизнеса.

– это поисковая система нового поколения, которая помогает анализировать в сети транзакции и выявлять деньги наркобизнеса. "ProkAi" – интеллектуальная платформа, способная выявлять торговлю наркотиками в интернете.

"Искусственный интеллект работает 24/7 и способен выполнять в десятки, а то и сотни раз больше поисковых операций, чем профессиональный специалист. Только за три месяца работы чат-бота "ProkAi" установлено более 2000 дропперских счетов. Программа с помощью изъятых у преступников SimBox-устройств подключается к сотням номеров наркомагазинов и обеспечивает широкий охват преступных аккаунтов", – написал Берик Асылов в соцсети X (Twitter) в понедельник.

По его словам, новые инструменты позволяют оптимизировать ресурсы и высвободить кадры для решения других приоритетных задач.

"Программный продукт был апробирован в реальном расследовании – по уголовному делу в отношении наркомагазина. Выявлено свыше 15 тыс. счетов дропперов – из них около 2 тыс. казахстанских, более 13 тыс. зарубежных и 620 криптовалютных. Более сотни дропперов привлечены к уголовной ответственности". Берик Асылов

Также глава ГП РК указал, что удалось оперативно установить реальные криптокошельки конечных выгодоприобретателей, что существенно повысило результативность расследования.

"На этих кошельках установлены активы на сумму около 5 млн USDT (криптовалюта, стоимость которой привязана к доллару США, 1 USDT ≈ 1 USD. – Прим. ред.), что свидетельствует о значительных объемах незаконных финансовых потоков от реализации наркотиков". Берик Асылов

За значимый вклад в создание "умных" решений в деле обеспечения "Закона и Порядка" сотрудникам прокуратуры Шымкента и разработчикам IT-компании генпрокурор объявил благодарность.

"Разработанные программы будут внедрены по всей стране – для защиты прав граждан и интересов государства. ИИ становится частью правопорядка – помогает не только расследовать, но и предупреждать преступления, совершаемые с использованием технологий". Берик Асылов

