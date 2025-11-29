#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
512.53
592.43
6.53
События

В Алматы завершается строительство 8 школ почти на 12 тысяч мест

школа, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 15:41 Фото: акимат Алматы
Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов в рамках рабочего объезда проверил ход строительства и оснащения 8 школ, рассчитанных на 11,7 тыс. мест, сообщает Zakon.kz.

Современные здания с передовым оснащением и комфортными пространствами возводятся в активно развивающихся микрорайонах города в рамках инициированного президентом страны Национального проекта "Келешек мектептері".

Фото: акимат Алматы

"Практически по всем объектам мы вышли на финишную прямую – завершаются работы по внутренней отделке, оснащению мебелью и техникой, а также благоустройству территорий. Однако по двум объектам в Турксибском районе имеются отставания от графика, поэтому прошу усилить контроль и мобилизовать дополнительные ресурсы, чтобы до конца текущего года завершить работы в полном объеме", – отметил Бейбут Шаханов.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Также заместитель акима города обратил внимание застройщиков на необходимость дополнительного озеленения прилегающей территории школ и устройства парковочных мест.

Фото: акимат Алматы

Следует отметить, что в текущем году в Алматы по национальному проекту при поддержке проектного офиса акимата города уже завершено строительство 12 школ на 22 500 ученических мест.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Замакима Алматы поручил усилить контроль за качеством работ на объектах строительства
17:05, 11 ноября 2025
Замакима Алматы поручил усилить контроль за качеством работ на объектах строительства
Комфортную школу на 2000 мест строят в Алатауском районе Алматы
11:26, 15 ноября 2024
Комфортную школу на 2000 мест строят в Алатауском районе Алматы
О ремонте подземных и надземных переходов рассказали в акимате Алматы
16:16, 12 октября 2023
О ремонте подземных и надземных переходов рассказали в акимате Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: