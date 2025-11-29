В Алматы завершается строительство 8 школ почти на 12 тысяч мест
Фото: акимат Алматы
Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов в рамках рабочего объезда проверил ход строительства и оснащения 8 школ, рассчитанных на 11,7 тыс. мест, сообщает Zakon.kz.
Современные здания с передовым оснащением и комфортными пространствами возводятся в активно развивающихся микрорайонах города в рамках инициированного президентом страны Национального проекта "Келешек мектептері".
Фото: акимат Алматы
"Практически по всем объектам мы вышли на финишную прямую – завершаются работы по внутренней отделке, оснащению мебелью и техникой, а также благоустройству территорий. Однако по двум объектам в Турксибском районе имеются отставания от графика, поэтому прошу усилить контроль и мобилизовать дополнительные ресурсы, чтобы до конца текущего года завершить работы в полном объеме", – отметил Бейбут Шаханов.
Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
Также заместитель акима города обратил внимание застройщиков на необходимость дополнительного озеленения прилегающей территории школ и устройства парковочных мест.
Фото: акимат Алматы
Следует отметить, что в текущем году в Алматы по национальному проекту при поддержке проектного офиса акимата города уже завершено строительство 12 школ на 22 500 ученических мест.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript