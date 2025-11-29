В Алматы завершается строительство 8 школ почти на 12 тысяч мест

Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов в рамках рабочего объезда проверил ход строительства и оснащения 8 школ, рассчитанных на 11,7 тыс. мест, сообщает Zakon.kz.

Современные здания с передовым оснащением и комфортными пространствами возводятся в активно развивающихся микрорайонах города в рамках инициированного президентом страны Национального проекта "Келешек мектептері".

Фото: акимат Алматы

"Практически по всем объектам мы вышли на финишную прямую – завершаются работы по внутренней отделке, оснащению мебелью и техникой, а также благоустройству территорий. Однако по двум объектам в Турксибском районе имеются отставания от графика, поэтому прошу усилить контроль и мобилизовать дополнительные ресурсы, чтобы до конца текущего года завершить работы в полном объеме", – отметил Бейбут Шаханов.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Также заместитель акима города обратил внимание застройщиков на необходимость дополнительного озеленения прилегающей территории школ и устройства парковочных мест.

Фото: акимат Алматы

Следует отметить, что в текущем году в Алматы по национальному проекту при поддержке проектного офиса акимата города уже завершено строительство 12 школ на 22 500 ученических мест.