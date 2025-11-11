Касым-Жомарт Токаев назначил двух послов

Сегодня, 11 ноября 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев назначил казахстанских послов по совместительству, сообщает Zakon.kz.

Cоотвествующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.

Указами главы государства:

чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия, постоянный представитель Казахстана при Организации Исламского Сотрудничества Менилбеков Мадияр Смадилович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Королевстве Бахрейн по совместительству;

чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Португальской Республике Галиев Жан Сержанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Конго по совместительству.

Мадияр Менилбеков родился в 1978 году в Меркенском районе Жамбылской области.

Фото: gov.kz

В 2002 году окончил университет "Исламский призыв" в городе Триполи (Ливия), специалист арабского языка и исламоведения. В 2004 году окончил магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр филологии.

Свою трудовую деятельность начал в 2002 году в качестве старшего преподавателя Египетского университета исламской культуры "Нур-Мубарак". С 2005 по 2006 годы был старшим преподавателем Академии государственного управления при Президенте РК.

В 2006 году перешел на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел Республики Казахстан на должность третьего секретаря Департамента Азии и Африки. В 2006-2011 годах был атташе, третьим и вторым секретарём Посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах. В 2011 году возвращается в Центральный аппарат МИД РК на должность первого секретаря Департамента Азии и Африки.

В период с 2012 по 2017 годы работал в посольстве Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах в качестве советника, советника-посланника. В 2017-2019 годах занимал должность Генерального консула Казахстана в Дубае (ОАЭ).

До назначения послом Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия, постоянным представителем Казахстана при Организации Исламского Сотрудничества с февраля 2019 года был послом Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника ІІ класса.

Жан Галиев родился в 1972 году.

Фото: gov.kz

В 1994 году окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков, в 1996 году по программе "Болашақ" – Институт международных отношений (Страсбург), в 1998 году – Международный институт государственного управления при премьер-министре Франции (Париж), Институт прав человека (Страсбург), Академию международного права (Гаага), в 2006 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК.

Трудовую деятельность начал экспертом-языковедом Национальной высшей школы государственного управления при президенте РК. С 1999 года – в системе Министерства иностранных дел РК, где работал референтом, третьим секретарем, вторым секретарем Департамента двустороннего сотрудничества. С 2001 по 2005 годы работал вторым секретарем Посольства РК во Франции, после чего был назначен начальником Управления Европы Департамента Европы и Америки МИД РК. Позднее работал советником-посланником в посольствах РК в Бельгии и Франции, а также Послом по особым поручениям МИД РК.

В 2017-2022 годах – посол Казахстана во Франции и Монако, Постоянный представитель РК при ЮНЕСКО.

До назначения послом Казахстана в Португалии с 2022 года был председателем Комитета международной информации МИД РК.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

Владеет французским и английским языками.

Ранее Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Кароля Навроцкого с национальным праздником Республики Польша – Днем независимости.