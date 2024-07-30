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Законодательство РК

Кудайберген Арымбек назначен вице-министром энергетики РК

Назначен вице-министром энергетики РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 14:03 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Арымбек Кудайберген Берикулы назначен на должность вице-министра энергетики, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Он родился в 1987 году в Мангистауской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.

  • в 2012-2014 годах – эксперт, главный эксперт управления Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.
  • в 2014-2021 годах – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента Министерства энергетики РК.
  • с 2021 года по настоящее время – директор департамента Министерства энергетики РК.

Ранее бывший министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров получил новую должность – заместителя министра иностранных дел РК.

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