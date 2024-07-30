Кудайберген Арымбек назначен вице-министром энергетики РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Арымбек Кудайберген Берикулы назначен на должность вице-министра энергетики, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Он родился в 1987 году в Мангистауской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.

в 2012-2014 годах – эксперт, главный эксперт управления Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

в 2014-2021 годах – главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента Министерства энергетики РК.

с 2021 года по настоящее время – директор департамента Министерства энергетики РК.

Ранее бывший министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров получил новую должность – заместителя министра иностранных дел РК.

