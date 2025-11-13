#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
524.65
607.02
6.48
События

Лифт с людьми рухнул в ЖК в Астане: раскрыты обстоятельства трагедии

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 18:00 Фото: Zakon.kz
В Управлении жилья и жилищной инспекции Астаны прокомментировали ситуацию с лифтами в ЖК "Арыстан", где сегодня, 13 ноября 2025 года, случилась смертельная трагедия, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в ЖК установлено 16 лифтов (по два в каждом подъезде).

"С момента заселения их обслуживало ТОО "Эколифт", на работу которого неоднократно поступали жалобы. После обращений жителей и выездных совещаний с участием "Елорда құрылыс компания", районного акимата и жилищной инспекции застройщик ТОО "A-TEKNIK" с 25 сентября 2025 года заменил обслуживающую организацию на ТОО "LIFT STROY IMPORT", – сообщили в управлении.

Из 16 лифтов введены в эксплуатацию и стоят на учете управления только шесть. Остальные 10 лифтов – не введены в эксплуатацию.

"Застройщику ТОО "A-TEKNIK" неоднократно направлялись замечания по состоянию и готовности лифтов. Кроме того, судебным актом специализированного межрайонного экономического суда Астаны ТОО "A-TEKNIK" обязано устранить выявленные дефекты, запустить лифты и уведомить управление о постановке технических устройств на учет. В связи с неисполнением решения в установленный срок исполнительный лист был передан частному судебному исполнителю, который возбудил исполнительное производство в отношении застройщика. На момент несчастного случая обслуживающая лифтовая организация проводила ремонтно-восстановительные работы для подготовки лифтов к вводу в эксплуатацию", – рассказали в ведомстве.

По факту падения лифта создана комиссия с участием инспекции труда, Департамента полиции, жилищной инспекции и других государственных органов. Проводится расследование причин происшествия.

Сегодня, 13 ноября, в жилом комплексе "Арыстан" рухнул лифт с рабочими. В результате один погиб, двоих в тяжелом состоянии госпитализировали. Жильцы заявляют, что проблемы с непригодными лифтами были с самого первого дня введения ЖК в эксплуатацию: там застревали люди и были нередки случаи с падением лифтов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Астане мать двоих детей получила 16 лет за наркотики, спрятанные в посылках
18:10, Сегодня
В Астане мать двоих детей получила 16 лет за наркотики, спрятанные в посылках
В Астане лифт c рабочими рухнул в ЖК: один человек погиб
16:55, Сегодня
В Астане лифт c рабочими рухнул в ЖК: один человек погиб
Лифт с людьми заблокировало в алматинском ЖК из-за драки
18:07, 11 декабря 2023
Лифт с людьми заблокировало в алматинском ЖК из-за драки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: