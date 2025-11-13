Лифт с людьми рухнул в ЖК в Астане: раскрыты обстоятельства трагедии

В Управлении жилья и жилищной инспекции Астаны прокомментировали ситуацию с лифтами в ЖК "Арыстан", где сегодня, 13 ноября 2025 года, случилась смертельная трагедия, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в ЖК установлено 16 лифтов (по два в каждом подъезде).

"С момента заселения их обслуживало ТОО "Эколифт", на работу которого неоднократно поступали жалобы. После обращений жителей и выездных совещаний с участием "Елорда құрылыс компания", районного акимата и жилищной инспекции застройщик ТОО "A-TEKNIK" с 25 сентября 2025 года заменил обслуживающую организацию на ТОО "LIFT STROY IMPORT", – сообщили в управлении.

Из 16 лифтов введены в эксплуатацию и стоят на учете управления только шесть. Остальные 10 лифтов – не введены в эксплуатацию.

"Застройщику ТОО "A-TEKNIK" неоднократно направлялись замечания по состоянию и готовности лифтов. Кроме того, судебным актом специализированного межрайонного экономического суда Астаны ТОО "A-TEKNIK" обязано устранить выявленные дефекты, запустить лифты и уведомить управление о постановке технических устройств на учет. В связи с неисполнением решения в установленный срок исполнительный лист был передан частному судебному исполнителю, который возбудил исполнительное производство в отношении застройщика. На момент несчастного случая обслуживающая лифтовая организация проводила ремонтно-восстановительные работы для подготовки лифтов к вводу в эксплуатацию", – рассказали в ведомстве.

По факту падения лифта создана комиссия с участием инспекции труда, Департамента полиции, жилищной инспекции и других государственных органов. Проводится расследование причин происшествия.

Сегодня, 13 ноября, в жилом комплексе "Арыстан" рухнул лифт с рабочими. В результате один погиб, двоих в тяжелом состоянии госпитализировали. Жильцы заявляют, что проблемы с непригодными лифтами были с самого первого дня введения ЖК в эксплуатацию: там застревали люди и были нередки случаи с падением лифтов.