Происшествия

В Астане лифт c рабочими рухнул в ЖК: один человек погиб

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 16:55 Фото: пресс-служба акимата Алматы
13 ноября 2025 года в Астане во время ремонта упал лифт с рабочими, сообщает Zakon.kz.

Согласно появившейся в соцсетях информации, чрезвычайное происшествие произошло в жилом комплексе "Арыстан" на улице Мукана Тулебаева.

"Жильцы утверждают, что проблемы с лифтами в доме возникали с самого начала эксплуатации – люди неоднократно застревали, а случаи неисправностей и падений происходили регулярно", – указано в публикации.

В Управлении здравоохранения Астаны прокомментировали трагедию.

"В результате несчастного случая по ул. Тулебаева, произошедшего во время проведения ремонтных работ, один сотрудник лифтовой компании погиб на месте. Два сотрудника были доставлены в многопрофильную городскую больницу №1. Состояние одного пациента оценивается как средней степени тяжести, состояние второго – тяжелое. Один пациент находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, второй в отделении политравмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Также за комментарием мы обратились в полицию.

"По факту падения лифта в одном из жилых домов столицы возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека". В лифте находились работники обслуживающей организации, проводившие ремонтные работы. В результате один человек погиб, двое получили травмы и доставлены в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

6 ноября 2025 года сообщалось о другом ЧП с лифтом в Астане. В районе Нура по ул. Сыганак один человек застрял в лифте жилого комплекса, другой – упал в шахту.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
