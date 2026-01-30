Лифт с пассажиркой рухнул с восьмого этажа в новом ЖК в Шымкенте
В Шымкенте лифт сорвался с высоты восьмого этажа в одном из новых жилых комплексов. В кабине находилась молодая девушка, которая получила серьезную травму, сообщает Zakon.kz.
Об инциденте КТК рассказали очевидцы.
"Лифт упал, началась суматоха. Все люди побежали на помощь. Открывали двери, смотрели, фонариком светили: ничего не было видно – ни снизу, ни сверху. В итоге нашли на седьмом этаже. Такое ощущение, будто лифт упал и потом снова поднялся". Охранник ЖК Мухтар Ауелбеков
Как выяснилось, лифт уже доехал до восьмого этажа и неожиданно рухнул вниз. Люди слышали крики девушки и звук бьющегося стекла. После кабина вновь поднялась на седьмой этаж, где пострадавшую смогли вытащить и передать медикам.
Отмечается, что это уже второе ЧП с лифтами за короткий промежуток времени. Ранее подъемник падал в соседнем подъезде. Там обошлось без пострадавших. По факту произошедшего полиция завела уголовное дело.
"Пострадавшая госпитализирована, у нее обнаружен закрытый компрессионный перелом и перелом костей стопы. В настоящее время состояние средней тяжести, она находится под постоянным наблюдением, оказывается вся необходимая медицинская помощь". Пресс-служба управления здравоохранения г. Шымкента
Ранее сообщалось, что в Астане люди оказались заблокированы в лифте.
