Лифт с пассажиркой рухнул с восьмого этажа в новом ЖК в Шымкенте

В Шымкенте лифт сорвался с высоты восьмого этажа в одном из новых жилых комплексов. В кабине находилась молодая девушка, которая получила серьезную травму, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте КТК рассказали очевидцы.

"Лифт упал, началась суматоха. Все люди побежали на помощь. Открывали двери, смотрели, фонариком светили: ничего не было видно – ни снизу, ни сверху. В итоге нашли на седьмом этаже. Такое ощущение, будто лифт упал и потом снова поднялся". Охранник ЖК Мухтар Ауелбеков

Как выяснилось, лифт уже доехал до восьмого этажа и неожиданно рухнул вниз. Люди слышали крики девушки и звук бьющегося стекла. После кабина вновь поднялась на седьмой этаж, где пострадавшую смогли вытащить и передать медикам.

Отмечается, что это уже второе ЧП с лифтами за короткий промежуток времени. Ранее подъемник падал в соседнем подъезде. Там обошлось без пострадавших. По факту произошедшего полиция завела уголовное дело.

"Пострадавшая госпитализирована, у нее обнаружен закрытый компрессионный перелом и перелом костей стопы. В настоящее время состояние средней тяжести, она находится под постоянным наблюдением, оказывается вся необходимая медицинская помощь". Пресс-служба управления здравоохранения г. Шымкента

