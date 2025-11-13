#АЭС в Казахстане
События

Сильные метели ударят по Казахстану: в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 20:36 Фото: Zakon.kz
В Астане и 15 областях Казахстана на 14 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. В Караганде ожидается на дорогах гололедица.

Ночью и утром на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается туман. 14-15 ноября ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается ночью и утром туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гололед.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. В Астане на дорогах ожидается гололедица

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-западный, северный, ночью и утром на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гололед.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге, в центре области туман. Ветер северо-западный, северный, ночью на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается гололед.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман.

14-15 ноября ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем 14, ночью 15 ноября порывы 23 м/с. В Таразе 14-15 ноября ночью и утром ожидается туман.

В Астане на дорогах ожидается гололедица.

Ночью и утром на севере Кызылординской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на пятницу, 14 ноября 2025 года. Согласно данным, север Казахстана находится под ударом стихии.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
