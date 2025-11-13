Казахстан готовится к суровой погоде 14 ноября

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на пятницу, 14 ноября 2025 года. Согласно нему, север Казахстана находится под ударом стихии, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным метеорологов, с прохождением атмосферных фронтальных разделов в северной половине республики сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дождь и снег.

Однако в южной половине страны под антициклона ожидается погода без осадков.

"На севере, востоке Казахстана – низовая метель, на северо-западе, севере, востоке – гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике прогнозируются усиление ветра, туман.

Ранее специалисты предоставили прогноз погоды на 14, 15 и 16 ноября 2025 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астане ожидаются морозы до -11°C, в Алматы вернется тепло до +14°C, а в Шымкенте – почти весна.