Сильные морозы и метель: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 14 областях Казахстана на 22 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью в горных районах области ожидается сильный мороз 25-26 градусов.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ожидаются туман, гололед.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части Акмолинской области ожидается метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Астане временами ожидается низовая метель.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ночью на севере, в горных районах области ожидается сильный мороз 25 градусов. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ожидается туман.

22-24 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный 22 декабря в горных районах области, 23-24 декабря на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 22-24 декабря временами ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается низовая метель.

Ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман, на дорогах гололедица. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица.

На западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель.

На юго-западе, востоке Абайской области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег. На западе, севере, юге области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается низовая метель.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. г. Шымкент: 22 декабря ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 22 декабря 2024 года опубликовали синоптики.

