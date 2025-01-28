Снегопад, метель и сильный ветер: в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 15 областях Казахстана на 29 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Утром и днем на юге, востоке Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), в горных районах снег, гололед. Утром и днем в горных районах области низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, порывы 15-20 м/с. В Таразе утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман.

В Астане ночью снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный днем на востоке области, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области снег, метель, днем на западе области осадки (дождь, снег), гололед. Ветер восточный, северо-восточный на западе, юге, востоке области, 15-20, временами 25 м/с. В Петропавловске снег, низовая метель.

Ночью на западе, севере Карагандинской области снег, на востоке области небольшой снег, низовая метель. Днем снег, метель, на западе области временами сильный снег. На востоке, юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области, порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде снег, низовая метель.

На западе, севере Абайской области снег, низовая метель. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, в центре области, 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем на севере области, 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере Улытауской области снег, в центре области небольшой снег, низовая метель. Днем снег, метель. На востоке области временами туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью небольшой снег, днем снег и низовая метель.

В Акмолинской области ночью снег, днем осадки, на юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Кокшетау низовая метель, днем гололед.



На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области осадки (дождь, снег), туман, гололед, на горных перевалах области низовая метель. Ветер северо-западный на горных перевалах области, 15-20 м/с.

В Шымкенте утром и днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман.

На севере, западе, востоке Актюбинской области сохранится гололед, на северо-востоке области низовая метель. Ночью и утром на севере, западе области сохранится туман. Ветер западный, юго-западный на северо-востоке области, порывы 15-18 м/с. В Актобе временами гололед.

На западе, севере, в центре Кызылординской области туман, гололед.

В Павлодарской области снег, на западе, юге области низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области снег, метель. На западе, севере области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере области, порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем снег, метель, гололед.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области туман, гололед. В Уральске туман, гололед.

На западе, юге Атырауской области туман, гололед. В Атырау ночью и утром туман.



Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 29 января 2025 года.

