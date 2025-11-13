#АЭС в Казахстане
События

Часть Алматы осталась без света из-за аварии

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 22:01 Фото: unsplash
13 ноября 2025 года на территории ТЭЦ-2 города Алматы зафиксированы аварийные отключения линий электропередачи напряжением 110 кВ №124А и №101А. Об этом Zakon.kz сообщили в "Алатау Жарық Компаниясы".

В результате инцидента временно обесточены подстанции ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2", что привело к перебоям в электроснабжении Алатауского района Алматы.

Без света остались жилые массивы и микрорайоны Ақбұлак, Алғабас, Ақкент, Саялы, Теректі, Ғажайып, Көксай, Нуркент, Дарабоз, Зерделі, а также прилегающий квадрат улиц – проспект Райымбека – Момышулы – Монкеби.

Как уточнили в компании, на место происшествия направлены аварийно-восстановительные бригады. В настоящее время ведутся работы по выяснению причины отключений и постепенному восстановлению электроснабжения.

Ранее в Управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы раскрыли некоторые подробности по строительству трассы, которая соединит Большую алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД) и аэропорт южной столицы.

