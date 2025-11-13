Часть Алматы осталась без света из-за аварии
В результате инцидента временно обесточены подстанции ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2", что привело к перебоям в электроснабжении Алатауского района Алматы.
Без света остались жилые массивы и микрорайоны Ақбұлак, Алғабас, Ақкент, Саялы, Теректі, Ғажайып, Көксай, Нуркент, Дарабоз, Зерделі, а также прилегающий квадрат улиц – проспект Райымбека – Момышулы – Монкеби.
Как уточнили в компании, на место происшествия направлены аварийно-восстановительные бригады. В настоящее время ведутся работы по выяснению причины отключений и постепенному восстановлению электроснабжения.
