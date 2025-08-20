Стартовал суд по делу об убийстве Яны Легкодимовой: подробности процесса

20 августа 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области прошло предварительное слушание по делу об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой. Подробности процесса узнал корреспондент Zakon.kz.

На скамье подсудимых находятся жители Атырау – Ризуан Хайржанов, 2000 года рождения и Алтынбек Катимов, 1999 года рождения. Им вменяют убийство по предварительному сговору, а также кражу. По данным следствия, в ночь на 19 октября 2024 года они задушили девушку, а тело вывезли и сбросили в реку Урал.

Обстоятельства дела таковы. В 2022 году, обучаясь в Атырауском университете нефти и газа, Хайржанов познакомился с Яной. Они стали дружить. С июня 2024 года их связь переросла в более близкие отношения, но при этом у молодого человека в 2023 году появилась еще одна девушка, которая не знала о Яне. В июле 2024 года Яне стало известно о сопернице, и на почве ревности между Ризуаном и Яной начались конфликты. Яна предупредила Хайржанова о своем намерении сообщить второй девушке обо всем. По этой причине, опасаясь разоблачения, как явствует из материалов следствия, Хайржанов принял решение убить Яну.

8 октября 2024 года он связался в социальной сети со своим другом Катимовым. Рассказал о конфликте с Яной и намерении убить ее. За содействие в убийстве он предложил приятелю вознаграждение в размере 500 тыс. тенге. Тот согласился. Они стали переписываться в соцсети, разрабатывать способы убийства и сокрытия улик. Обсуждали такие варианты, как удушение, отравление, инсценировка самоубийства, удары молотком или топором по голове в подъезде, сброс с балкона, обливание кислотой, захоронение, сожжение, утопление. После этого они намеревались украсть мобильный телефон жертвы, чтобы стереть всю переписку Яны и Ризуана. Убить девушку они решили в его квартире, куда он должен был обманом ее привезти. Там должен был прятаться Катимов. После убийства они хотели инсценировать самоубийство, сбросив тело жертвы с шестого этажа.

Парень привел Яну в свою квартиру, и друзья стали угрожать ей. Опасаясь за свою жизнь, она уступила угрозам. Тогда парни отложили расправу. Хайржанов отвез Яну к дому, и между ними снова произошел конфликт. Хайржанов опять вызвал по телефону Катимова и тот, скрутив ей руку, силой затолкал обратно в салон, заблокировав выход. Хайржанов задушил девушку в своей машине. Завершив расправу, почти в час ночи друзья на той же автомашине повезли убитую Яну в направлении села Талдыколь Махамбетского района и там сбросили ее тело в Урал.

Полицейские вычислили убийц и задержали. Оба находятся под стражей с 22 октября 2024 года. Но лишь вечером 20 июня 2025 года в 7 км от села Талдыколь на берегу реки на расстоянии 6 метров от воды были обнаружены останки скелетированного трупа девушки. Экспертиза установила, что кости и их фрагменты принадлежат Легкодимовой. Причину смерти установить не удалось из-за разложения останков, но судмедэксперты зафиксировали следы посмертных повреждений.

Ризуан Хайржанов обвиняется в совершении преступления по п. 7 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и в краже (с. 188 ч. 2 п. 1). Алтынбек Катимов – по п.п. 7, 8 ч. 2 ст. 99 ("Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму") и по той же статье за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Материал по теме Убили и выкинули в реку: появились детали убийства 23-летней девушки в Атырау

На предварительном слушании оба подсудимых отказались от рассмотрения дела судом присяжных заседателей. Судья Зарема Хамидуллина предупредила их, что это будет окончательное решение, так как потом его уже нельзя будет изменить.

"Хочу, чтобы рассматривал профессиональный судья. Дело резонансное, люди будут против", – ответил Хайржанов.

Аналогичную позицию высказал и второй подсудимый.

Главное судебное разбирательство с допросом свидетелей по уголовному делу назначено на 17 сентября 2025 года.