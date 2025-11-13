#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.65
607.02
6.48
События

Генпрокуратура сделала заявление по делу об убийстве Яны Легкодимовой

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 15:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана 13 ноября 2025 года обратилась с важным заявлением о судебном разбирательстве по делу об убийстве Яны Легкодимовой, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркивают, что в суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в убийстве Легкодимовой в группе лиц по предварительному сговору:

"На скамье подсудимых двое лиц, которые после убийства сбросили тело и телефон в реку".

Известно, что правоохранительным органам потребовалось 8 месяцев для установления тела погибшей.

"Заранее запланированное преступление характеризуется исключительной общественной опасностью, совершено с применением насилия, сокрытием следов, хладнокровием и аморальностью поведения подсудимых после совершения убийства".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Согласно требованиям статьи 39 Уголовного кодекса, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.

"Человек и жизнь человека являются высшими ценностями. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. В связи с этим прокурор запросил назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В Атырау 18 октября 2024 года 23-летняя Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с другом. По данным следствия, между ними произошел конфликт. После чего мужчина вызвал своего знакомого: они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой. Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о задержании гражданина Казахстана в Литве. Его экстрадировали на родину. Теперь подозреваемому грозит пожизненный срок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Стартовал суд по делу об убийстве Яны Легкодимовой: подробности процесса
15:11, 20 августа 2025
Стартовал суд по делу об убийстве Яны Легкодимовой: подробности процесса
На этом тема закрыта: Алсу сделала заявление касательно развода с Яном Абрамовым
21:44, 27 апреля 2025
На этом тема закрыта: Алсу сделала заявление касательно развода с Яном Абрамовым
Убийство несовершеннолетнего в Талгаре: прокуратура сделала заявление
11:22, 08 октября 2024
Убийство несовершеннолетнего в Талгаре: прокуратура сделала заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: