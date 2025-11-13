Генпрокуратура сделала заявление по делу об убийстве Яны Легкодимовой

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана 13 ноября 2025 года обратилась с важным заявлением о судебном разбирательстве по делу об убийстве Яны Легкодимовой, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркивают, что в суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в убийстве Легкодимовой в группе лиц по предварительному сговору:

"На скамье подсудимых двое лиц, которые после убийства сбросили тело и телефон в реку".

Известно, что правоохранительным органам потребовалось 8 месяцев для установления тела погибшей.

"Заранее запланированное преступление характеризуется исключительной общественной опасностью, совершено с применением насилия, сокрытием следов, хладнокровием и аморальностью поведения подсудимых после совершения убийства". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Согласно требованиям статьи 39 Уголовного кодекса, наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.

"Человек и жизнь человека являются высшими ценностями. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. В связи с этим прокурор запросил назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В Атырау 18 октября 2024 года 23-летняя Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с другом. По данным следствия, между ними произошел конфликт. После чего мужчина вызвал своего знакомого: они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

Мама девушки начала поиски и обратилась в полицию. Позже задержали обоих подозреваемых, однако тело долго не находили. Поиски продолжались восемь месяцев и завершились в июне 2025 года, когда в Атырау нашли останки, подтвержденные экспертизой. Летом дело передали в суд. Первый процесс состоялся 17 сентября.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о задержании гражданина Казахстана в Литве. Его экстрадировали на родину. Теперь подозреваемому грозит пожизненный срок.