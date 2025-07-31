В Астане ожидается массовое отключение воды и света

Фото: Zakon.kz

Жителей и гостей Астаны предупредили о плановом отключении водоснабжения и электроэнергии. Об этом сегодня, 31 июля 2025 года, стало известно из информации столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Причина – плановые и профилактические работы. Так, в ряде районов города отключение воды и света запланировано с 31 июля по 1 августа. Список адресов опубликовали в Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны. Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 августа 2025 года вырастут тарифы на электроэнергию.

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