В Астане ожидается массовое отключение воды и света
Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны предупредили о плановом отключении водоснабжения и электроэнергии. Об этом сегодня, 31 июля 2025 года, стало известно из информации столичного акимата, сообщает Zakon.kz.
Причина – плановые и профилактические работы.
Так, в ряде районов города отключение воды и света запланировано с 31 июля по 1 августа.
Список адресов опубликовали в Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 августа 2025 года вырастут тарифы на электроэнергию.
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