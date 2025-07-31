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Общество

В Астане ожидается массовое отключение воды и света

лампочка, краник, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 10:40 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Астаны предупредили о плановом отключении водоснабжения и электроэнергии. Об этом сегодня, 31 июля 2025 года, стало известно из информации столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Причина – плановые и профилактические работы.

Так, в ряде районов города отключение воды и света запланировано с 31 июля по 1 августа.

Список адресов опубликовали в Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 1 августа 2025 года вырастут тарифы на электроэнергию.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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