События

Казахстан погрузится в туман: синоптики опубликовали штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 19:52 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 15 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, юге Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Гололед. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гололед.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау временами туман.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман.

Ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юге области 15 м/с.

На севере области Улытау ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на востоке области порывы 15 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке области туман.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Ранее казахстанцам пообещали на выходные от -10°C до +20°C.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
