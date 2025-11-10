Туман, дождь и метель: синоптики объявили на вторник штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 11 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью на севере Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, востоке Атырауской области временами сильный дождь. Ночью и утром ожидается на западе, юге туман. В Атырау ожидается ночью и утром туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью на юге, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, гололед, низовая метель. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, гололед, низовая метель, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

На севере области Улытау ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, на юге, востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке области временами 25 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель. Гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось, что новая волна непогоды накроет почти весь Казахстан.