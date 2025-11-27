В 13 областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на 28 ноября

В 13 областях Казахстана на 28 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на востоке Карагандинской области ожидается гололед, на западе, севере, в центре области туман.



Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.



На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

28-30 ноября на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде 28-30 ноября временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман.



Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.



На западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге области 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, юге области 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.



На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.



На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

