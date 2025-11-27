#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
События

В 13 областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на 28 ноября

Туман, мгла, пелена, дымка, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 19:00 Фото: unsplash
В 13 областях Казахстана на 28 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на востоке Карагандинской области ожидается гололед, на западе, севере, в центре области туман.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

28-30 ноября на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде 28-30 ноября временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге области 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, юге области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ранее в акимате Алматы объяснили, почему в мегаполисе стоит смог.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Штормовое предупреждение объявили на понедельник в 13 областях Казахстана
19:02, 17 ноября 2024
Штормовое предупреждение объявили на понедельник в 13 областях Казахстана
В 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
19:31, 18 марта 2025
В 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
В 13 областях Казахстана на среду объявили штормовое предупреждение
20:02, 10 сентября 2024
В 13 областях Казахстана на среду объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: