#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
События

Президенты Казахстана и Узбекистана провели брифинг для представителей СМИ

Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 13:58 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели совместный брифинг для представителей СМИ, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Токаев выразил признательность Мирзиёеву и всему узбекскому народу за теплый прием, оказанный казахской делегации.

"Казахи и узбеки – братские народы и дружественные соседи, которых издревле связывают общие корни. Наш образ жизни, обычаи, культура, менталитет и языки во многом схожи, а исторические пути тесно переплетены. Благодаря этим священным ценностям двусторонние отношения развиваются беспрецедентными темпами. Между странами налажен конструктивный и активный политический диалог на высшем уровне, с каждым годом укрепляются торгово-экономические связи. В промышленной сфере реализуются инвестиционные проекты с высоким потенциалом. Мы придаем большое значение расширению регионального сотрудничества, обеспечению безопасности и стабильности. Кроме того, углубляются культурно-гуманитарные контакты двух стран. Главная цель данного визита – укрепление уз дружбы и добрососедства между братскими народами, открытие новых горизонтов многопланового сотрудничества и, в конечном итоге, вывод казахско-узбекских отношений на качественно новый уровень", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, достигнутые договоренности всецело отвечают коренным интересам двух народов и демонстрируют незыблемость казахско-узбекской дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.

"Будучи президентом Казахстана, считаю своей обязанностью уделять первостепенное внимание развитию многопланового сотрудничества с Узбекистаном. Хотел бы подчеркнуть, что вопреки всякого рода домыслам так называемых "экспертов" Казахстан и Узбекистан отнюдь не соперники и даже не конкуренты, а стратегические партнеры, надежные союзники, вместе идущие по пути прогресса и развития. Наши народы – истинные братья, близкие друзья, проявляющие искреннее уважение друг к другу".

Президент отметил огромный вклад Шавката Мирзиёева в выведение двусторонних отношений на беспрецедентно высокий уровень и в признание Центральной Азии как региона дружбы и сотрудничества в мире.

"Благодаря сильному руководству президента Шавката Мирзиёева Узбекистан добился впечатляющих результатов во многих сферах, стал известен всему миру как успешно развивающееся государство. Результаты масштабных реформ находят свое отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния населения, динамичном преображении городов, качественном развитии всех сфер жизни. Узбекистан заметно укрепил свое влияние на международной арене, вносит значительную лепту в обеспечение региональной и международной безопасности и сотрудничества. В Казахстане искренне поддерживают братский узбекский народ, радуются его успехам".

Как сообщил президент, Казахстан и Узбекистан сформировали в регионе прочный стратегический альянс, нацеленный на созидательное развитие всего обширного региона. По его словам, в ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки, а также намечены приоритеты дальнейшего многогранного взаимодействия.

"Главный итог – это обоюдная договоренность и далее прилагать все усилия для укрепления и развития стратегического партнерства и союзничества. В достижении общих целей особое место отводится двусторонней торговле. За последние несколько лет ежегодный объем товарооборота между двумя странами стабильно превышает 4 млрд долларов. Это результат последовательной работы наших правительств и прямого диалога бизнеса. При этом имеется значительный потенциал для наращивания взаимной торговли", – сказал он.

Глава государства отметил, что достигнута договоренность продолжить работу по поступательному расширению сотрудничества в промышленности, автомобилестроении, строительном секторе, энергетике.

"Приоритетной задачей определено укрепление связей в сельскохозяйственной отрасли, в которой Казахстан и Узбекистан обладают достаточным ресурсным, промышленным и кадровым потенциалом. При объединении возможностей наши страны могут выступить гарантом продовольственной безопасности всего региона, серьезно усилить свои позиции на мировых рынках. В сфере агропромышленного комплекса прорабатывается ряд проектов, в том числе по переработке зерна и мясомолочной продукции. Условились оказывать всестороннюю поддержку совместным проектам в агросекторе", – сообщил президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего наращивания деловых контактов.

"В Казахстане успешно работают более 6 тысяч предприятий с участием узбекского капитала. Мы настроены на углубление сотрудничества в данном направлении, готовы и далее создавать комфортные условия для узбекского бизнеса. Положительная тенденция – это усиление взаимодействия между регионами. Ранее действовавший Межрегиональный форум теперь преобразован в постоянно действующий Совет глав регионов. Данное решение отражает серьезность наших намерений и высокие ожидания, которые мы возлагаем на данную структуру".

Президент обозначил большое значение Международного центра промышленной кооперации на казахско-узбекской границе, запуск которого окажет очень серьезное позитивное воздействие на развитие взаимной торговли.

По словам Касым-Жомарта Токаева, новым перспективным направлением определена строительная отрасль. Казахстанские компании активно задействованы в реализации градостроительного проекта "Новый Ташкент", а также в возведении жилых и социальных объектов. В рамках достигнутых ранее договоренностей будет реализован проект по строительству гостиниц Astana в Ташкенте и Tashkent в Астане.

Отдельный блок переговоров был посвящен транзитно-транспортной сфере. Отмечен рост объемов грузоперевозок по территории Казахстана и Узбекистана.

"По итогам 9 месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок между нашими странами вырос на более чем 15% и превысил 22 млн тонн. Условились и далее сообща совершенствовать тарифную политику, улучшать условия транспортировки грузов, продолжить модернизацию пунктов пропуска на границе и цифровизацию таможенных систем. Уверен, все эти шаги создадут условия для укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о совместной реализации значимых проектов в энергетической отрасли.

"Успешные результаты показывает газовый проект Россия – Казахстан – Узбекистан. Совместными усилиями мы намерены наращивать объемы транзита газа. Кроме того, имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтяной сфере и атомной промышленности. Подчеркнута необходимость тесной координации усилий в водно-энергетической сфере в духе добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Мы намерены продолжить конструктивное сотрудничество в данном направлении. В приоритете внедрение цифровых решений в водной сфере, совместное развитие систем учета и мониторинга водных ресурсов. Перспективным определено усиление взаимодействия в области информационных технологий и искусственного интеллекта. В этой отрасли наши страны имеют собственные наработки, совместное развитие которых может иметь мультипликативный эффект для всего центральноазиатского региона", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Регулярные перекрестные Дни культуры, активный диалог между творческой интеллигенцией, открытие памятников выдающимся личностям – все это крайне востребовано нашими братскими народами, считает Токаев.

"Отдельно обсуждались перспективы совместной деятельности в области образования и науки, молодежных контактов. На днях состоялся очередной Конгресс молодежи Казахстана и Узбекистана. Ярким примером существенного продвижения в данном направлении стало открытие в прошлом году филиалов вузов двух стран. Мы нацелены на укрепление взаимодействия между университетами, расширение программ академического обмена, проведение совместных научных форумов и стажировок. В настоящее время наблюдается большой интерес к богатому историко-культурному наследию Узбекистана со стороны казахских туристов. В прошлом году их количество достигло трех миллионов человек. Для дальнейшего раскрытия потенциала этой сферы правительствам поручено продолжить работу по развитию совместных туристических проектов".

В ходе переговоров президенты вновь подтвердили единые позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

"Особое внимание уделено обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Согласились, что устойчивое развитие региона – это наша общая цель, отвечающая коренным интересам всех братских народов. Завтра мы вместе примем участие в 7-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Казахстан высоко оценивает узбекское председательство, в ходе которого возросла интенсивность контактов на всех уровнях, внедрены новые действенные механизмы сотрудничества. Приняты важные документы, нацеленные на упрочение нормативно-правовой и институциональной основы формата Консультативных встреч. Уверен, завтрашний саммит станет еще одним важным этапом в развитии нашего многостороннего взаимодействия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение глава государства выразил удовлетворение итогами переговоров и поблагодарил Шавката Мирзиёева за исключительное гостеприимство.

Президент Узбекистана отметил значимость сегодняшних переговоров для укрепления двусторонних взаимоотношений по широкому спектру направлений

"Итоги государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева еще раз наглядно подтвердили высокий уровень союзнических отношений между нашими странами. Этот визит стал важным событием в новой истории нашего многопланового сотрудничества и дал мощный импульс его расширению. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения, несомненно, наполнят наше партнерство конкретным содержанием, откроют новые горизонты для совместных проектов и создадут прочную основу устойчивого развития двух братских стран", – подытожил свое выступление Шавкат Мирзиёев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 13:58
О чем говорили Токаев и Мирзиёев на втором заседании Высшего межгосударственного совета

Ранее Касым-Жомарту Токаеву вручили высшую государственную награду Узбекистана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг
20:03, 22 декабря 2022
Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг
Президенты Казахстана и Монголии выступили с совместным заявлением
11:35, 29 октября 2024
Президенты Казахстана и Монголии выступили с совместным заявлением
Казахстан и Узбекистан дали старт новым совместным проектам
12:07, Сегодня
Казахстан и Узбекистан дали старт новым совместным проектам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: