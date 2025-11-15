О чем говорили Токаев и Мирзиёев на втором заседании Высшего межгосударственного совета

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Zakon.kz.

Цель визита

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за теплое гостеприимство и подчеркнул, что главной целью визита является укрепление дружбы между народами, развитие добрососедских отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

"Уважаемый Шавкат Миромонович, благодаря вашим неустанным усилиям в Узбекистане происходят масштабные позитивные изменения. Реализуются важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Для нас Узбекистан – братское, родственное государство, добрый сосед и надежный партнер. Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни, а духовные ценности во многом являются схожими. Казахско-узбекское сотрудничество поступательно развивается в духе стратегического партнерства и союзничества".

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость наращивания динамики развития многогранного взаимодействия в условиях непростой международной обстановки.

Дальнейшее сотрудничество

Глава государства сообщил, что в ходе переговоров с президентом Узбекистана определены дальнейшие направления углубления политических и экономических связей

"Достигнуто единодушие относительно необходимости раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества. Выражена готовность к напряженной работе в данном направлении. Полагаю, что первостепенное внимание следует уделить торгово-экономической сфере. Нам предстоит принять меры для развития двусторонней торговли, поиска новых точек роста, расширения номенклатуры товаров, стимулирования несырьевого экспорта. В этой связи важно качественно реализовать Программу увеличения взаимного товарооборота (до 10 млрд долларов к 2030 году, подписана 15 марта т.г.). Практических результатов ожидаем от работы создаваемого сегодня Совета глав регионов, а также других двусторонних механизмов, включая Деловой совет и совместную торговую компанию UzKazTrade", – отметил он.

По словам президента Казахстана, значительный потенциал сотрудничества у двух стран имеется в сельском хозяйстве.

Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от простой купли-продажи к формированию полных производственных цепочек в переработке мяса, зерна и масличных культур, развитии животноводства и органического растениеводства.

Глава нашего государства большие надежды также возлагает на промышленную кооперацию.

"В настоящее время у нас имеются 78 совместных проектов на сумму свыше полутора миллиардов долларов (1,7 млрд долл.), предполагающих создание более 15 тысяч рабочих мест. Полноценная реализация этих проектов значительно укрепит наше экономическое и инвестиционное взаимодействие. Мы примем участие в церемонии запуска некоторых из них. Намерены и далее поощрять казахстанские инвестиции в Узбекистан, рассчитывая на традиционную поддержку узбекских друзей. Важная роль в дальнейшем усилении индустриального потенциала отводится строящемуся Международному центру промышленной кооперации "Центральная Азия"", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Добыча и переработка редкоземельных металлов

По мнению президента, перспективным видится взаимодействие в области добычи и переработки редкоземельных металлов

Он предложил создаваемой Рабочей группе по данному направлению тщательно изучить все аспекты и внести предложения по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.

Также в выступлении было подчеркнуто, что стратегическое значение имеет расширение взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Предпринимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур, активно развивается приграничная инфраструктура и модернизируются пункты пропуска.

Глава государства считает, что правительствам следует и далее создавать благоприятные условия для всех участников логистических цепочек, обеспечивая решение инфраструктурных, нормативных и институциональных задач.

Он также указал на важность продолжения эффективного сотрудничества в рамках развития Транскаспийского маршрута (ТМТМ), коридора Север – Юг, а также железнодорожных маршрутов через Афганистан.

Касым-Жомарт Токаев пригласил узбекскую сторону к партнерству в портах Актау и Курык для совместного развития Транскаспийского транспортного коридора и реализации логистических проектов.

Как отметил президент Казахстана, конструктивное сотрудничество в водно-энергетической сфере особенно актуально с учетом того, что рациональное использование водных ресурсов трансграничных рек становится одним из ключевых факторов благополучия и устойчивого прогресса двух стран.

Касым-Жомарт Токаев предложил правительствам совместно выработать ряд системных мер по гармонизации подходов водохозяйственных политик.

Искусственный интеллект

Глава государства остановился на развитии искусственного интеллекта

"В Казахстане уделяется повышенное внимание цифровизации государственных услуг и развитию IT-технологий с целью повышения эффективности государственного управления и качества жизни граждан. Открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, начат процесс создания Исследовательского университета в этой области, запущен национальный суперкомпьютер. В целом, мною поставлена задача превращения Казахстана в цифровую страну. Узбекистан, как нам известно, тоже взял курс на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, добился успехов в этой сфере. Приглашаем узбекские компании к тесному сотрудничеству и реализации совместных проектов в данном перспективном направлении. Убедительным примером успешной синергии служит сотрудничество между Astana Hub и IT Park Uzbekistan", – сказал он.

По словам президента, новое динамичное развитие приобретают культурно-гуманитарные связи. Отмечены проведение перекрестных Дней культуры, активный диалог между творческой интеллигенцией, молодежью, открытие памятников выдающимся личностям, а также взаимное учреждение филиалов вузов.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему углублению многогранного партнерства во благо народов двух государств.

Роль Высшего межгосударственного совета

Президент Узбекистана отметил важную роль Высшего межгосударственного совета в расширении двустороннего сотрудничества

"Наши отношения сегодня достигли высочайшего уровня стратегического партнерства и союзничества. В их основе лежат прочное доверие, добрососедство и искренняя дружба между братскими народами наших стран. Высший межгосударственный совет, который мы учредили в прошлом году, показал свою актуальность и эффективность. Сегодня на втором заседании мы подробно обсудим новые направления взаимодействия и пути раскрытия огромного незадействованного потенциала. Примем ряд решений, которые дадут значительный импульс расширению нашего многопланового партнерства. В нынешних непростых условиях особое значение приобретает тесное и проактивное взаимодействие для минимизации негативного влияния экономической конъюнктуры на наши страны и на весь регион", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Ранее Токаев и Мирзиёев провели переговоры. Обсудили дальнейшие перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.