Послы перемен: молодежь Шымкента выступила за Закон и Порядок
Мероприятие стало одной из самых открытых площадок прямого диалога между молодежью и государственными структурами.
Диалог без посредников
Организаторы отказались от участия экспертов и НПО, предоставив студентам возможность напрямую общаться с теми, кто отвечает за безопасность города. В зале присутствовали заместитель акима города Шымкент, руководители полиции, подразделений по борьбе с киберпреступностью и прокурор города Габит Муканов.
Разговор получился живым, честным и конструктивным: молодежь пришла не слушать лекции, а обсуждать реальные проблемы.
Фото: акимат Шымкента
Главные темы встречи
Коррупция
Студенты задавали вопросы о защите заявителей, наказании нарушителей и повседневных проявлениях коррупции. Прокурор Габит Муканов подчеркнул: бороться с коррупцией нужно не только законами, но и новой ценностной культурой, которую способно сформировать молодое поколение.
Интернет-мошенничество
Более 60% обращений в полицию сегодня связаны с онлайн-аферистами. Правоохранители рассказали о популярных схемах и мерах защиты, а студенты предложили создать волонтерскую группу для цифрового просвещения.
Буллинг
Острая тема, затронувшая большинство участников. Обсуждали психологическое давление, травлю в чатах и отсутствие действенных механизмов реагирования. Заместитель акима Сәрсен Құранбек отметил необходимость подготовки педагогов и создания доверительных каналов для обращений.
Лудомания
Студенты говорили о растущей зависимости от онлайн-казино. Правоохранители приводили примеры закрытых подпольных залов, а молодежь предложила усилить профилактику: лекции, анонимные консультации, социальные кампании.
Социальные угрозы
Затронули темы стресса, депрессии, манипуляций в соцсетях и попыток вовлечения подростков в деструктивные движения. Правоохранители акцентировали внимание на необходимости профилактики и цифровой безопасности.
Итог: создание движения "Послы Перемен"
Фото: акимат Шымкента
По итогам трехчасового обсуждения студенты и представители власти договорились запустить новое молодежное движение "Послы Перемен". Оно будет заниматься правовым просвещением, профилактикой буллинга и лудомании, продвижением антикоррупционных ценностей, цифровой безопасностью и участием в совместных проектах с правоохранителями.
Инициатива не будет формальной – основной акцент сделан на реальное участие молодежи в решении социально значимых задач.
Выступление прокурора города
В финале встречи Габит Муканов подчеркнул, что уважение к закону начинается с личной ответственности, а молодежь способна менять общественные нормы быстрее, чем государственные реформы. Он выразил уверенность, что "Послы Перемен" станут примером активного участия молодежи в укреплении правопорядка.
Фото: акимат Шымкента
Почему встреча стала значимой
- прямой диалог студентов с представителями власти;
- откровенное обсуждение "неудобных" тем;
- готовность правоохранительных органов слушать и отвечать;
- запуск нового общественного движения;
- высокая вовлеченность молодежи.
Молодежь – движущая сила перемен
Фото: акимат Шымкента
Встреча показала: студенты хотят не просто слушать, а быть партнерами государства, участвовать в формировании правовой культуры и делать город безопаснее.
Проект "Послы Перемен" может стать началом новой волны гражданской активности и современного понимания законности.