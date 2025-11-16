Какие документы подписали президенты стран ЦА в Ташкенте
Президенты стран Центральной Азии подписали несколько документов по итогам VII Консультативной встречи, сообщает Zakon.kz.
По итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии президентами подписаны следующие документы:
- Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VII Консультативной встречи.
- Обращение глав государств Центральной Азии к государствам – членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 гг.
- Решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:
- Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.
- Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 гг.
Перед подписанием документов Касым-Жомарт Токаев принял участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
