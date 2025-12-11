#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Политика

Какие документы подписали Казахстан и Иран

президенты Казахстан и Ирана, церемония, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 13:55 Фото: akorda.kz
После переговоров, состоявшихся 11 декабря 2025 года между президентами Казахстана и Ирана, было принято Cовместное заявление. Также подписан ряд документов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в присутствии глав двух государств состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами:

  1. Договор между Казахстаном и Ираном о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
  2. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РК и правительством Ирана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.
  3. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Казахстана и Министерством иностранных дел Ирана.
  4. Программа культурного обмена между Министерством культуры и информации РК и Министерством культуры и исламской ориентации Ирана на 2026-2028 годы.
  5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Министерством юстиции РК и Государственной организацией по регистрации актов и имущества Ирана.
  6. Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области транспорта, транзита и логистики между Министерством транспорта Казахстана и Министерством дорог и городского развития Ирана.
  7. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения между Министерством здравоохранения РК и Министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана.
  8. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами президента РК и Организацией радиовещания и телевидения Ирана.

Утром 11 декабря 2025 года в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 13:55
О чем договорились президенты Казахстана и Ирана

После встречи прошли переговоры глав двух государств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Какие документы подписал Казахстан с Кореей
14:37, 12 июня 2024
Какие документы подписал Казахстан с Кореей
Какие документы подписаны по итогам переговоров глав Казахстана и Азербайджана
18:54, 11 марта 2024
Какие документы подписаны по итогам переговоров глав Казахстана и Азербайджана
Какие документы подписали Казахстан и Франция
16:02, 01 ноября 2023
Какие документы подписали Казахстан и Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: