Какие документы подписали Казахстан и Иран

После переговоров, состоявшихся 11 декабря 2025 года между президентами Казахстана и Ирана, было принято Cовместное заявление. Также подписан ряд документов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в присутствии глав двух государств состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами: Договор между Казахстаном и Ираном о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РК и правительством Ирана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Казахстана и Министерством иностранных дел Ирана. Программа культурного обмена между Министерством культуры и информации РК и Министерством культуры и исламской ориентации Ирана на 2026-2028 годы. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Министерством юстиции РК и Государственной организацией по регистрации актов и имущества Ирана. Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области транспорта, транзита и логистики между Министерством транспорта Казахстана и Министерством дорог и городского развития Ирана. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения между Министерством здравоохранения РК и Министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами президента РК и Организацией радиовещания и телевидения Ирана. Утром 11 декабря 2025 года в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Материал по теме О чем договорились президенты Казахстана и Ирана После встречи прошли переговоры глав двух государств.

