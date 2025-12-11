Какие документы подписали Казахстан и Иран
После переговоров, состоявшихся 11 декабря 2025 года между президентами Казахстана и Ирана, было принято Cовместное заявление. Также подписан ряд документов, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в присутствии глав двух государств состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами:
- Договор между Казахстаном и Ираном о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
- Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РК и правительством Ирана о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.
- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Казахстана и Министерством иностранных дел Ирана.
- Программа культурного обмена между Министерством культуры и информации РК и Министерством культуры и исламской ориентации Ирана на 2026-2028 годы.
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Министерством юстиции РК и Государственной организацией по регистрации актов и имущества Ирана.
- Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области транспорта, транзита и логистики между Министерством транспорта Казахстана и Министерством дорог и городского развития Ирана.
- Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения между Министерством здравоохранения РК и Министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана.
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами президента РК и Организацией радиовещания и телевидения Ирана.
Утром 11 декабря 2025 года в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Ирана Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
После встречи прошли переговоры глав двух государств.
