Какие документы подписали президенты стран Центральной Азии по итогам саммита МФСА

По итогам саммита Международного фонда спасения Арала (МФСА) президенты стран Центральной Азии подписали четыре документа, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, по итогам саммита были подписаны:

Душанбинское заявление глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала; Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала; Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: О деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала; Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об избрании президента Международного фонда спасения Арала.

Материал по теме Токаев: Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения

Ранее на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, а также рассказал, что поможет странам ЦА эффективно использовать водно-энергетические ресурсы. Кроме того, глава государства предложил провести в Казахстане встречу по вопросам сохранения Арала и расширить полномочия МФСА.