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Какие документы подписали президенты стран Центральной Азии по итогам саммита МФСА

Какие документы подписали президенты стран Центральной Азии по итогам саммита МФСА Фото: akorda.kz
По итогам саммита Международного фонда спасения Арала (МФСА) президенты стран Центральной Азии подписали четыре документа, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Акорде, по итогам саммита были подписаны:

  1. Душанбинское заявление глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала;
  2. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала;
  3. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: О деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала;
  4. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об избрании президента Международного фонда спасения Арала.

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