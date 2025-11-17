#АЭС в Казахстане
События

Крупную партию российской птицы развернули на границе Казахстана

Куриное мясо, филе, курица, мясо птицы, птицефабрика, куриное филе, курятина, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 14:22 Фото: akorda.kz
На ветеринарном контрольном пункте "Сырым" при въезде в Казахстан предотвращена попытка незаконного ввоза крупной партии продукции птицеводства. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Министерства сельского хозяйства (МСХ), сообщает Zakon.kz.

Известно, что грузовик, следовавший из Самарской области в Кызылординскую область, был остановлен для обязательной проверки.

В ходе контроля установлено, что в машине перевозилось 20 тонн мяса птицы.

"Однако документарная проверка выявила нарушение: предприятие, выпустившее продукцию, не входит в Реестр производителей ЕАЭС, которым разрешен экспорт продукции животного происхождения в Казахстан".Пресс-служба МСХ РК

В итоге из-за несоблюдения ветеринарно-санитарных требований транспортное средство было возвращено в страну отправления, а на водителя составлен административный протокол и наложен штраф.

6 ноября стало известно, что Минсельхоз продлил ограничения на вывоз овец и коз. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Ошибка в тексте: