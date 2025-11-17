Крупную партию российской птицы развернули на границе Казахстана

На ветеринарном контрольном пункте "Сырым" при въезде в Казахстан предотвращена попытка незаконного ввоза крупной партии продукции птицеводства. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Министерства сельского хозяйства (МСХ), сообщает Zakon.kz.

Известно, что грузовик, следовавший из Самарской области в Кызылординскую область, был остановлен для обязательной проверки.

В ходе контроля установлено, что в машине перевозилось 20 тонн мяса птицы.

"Однако документарная проверка выявила нарушение: предприятие, выпустившее продукцию, не входит в Реестр производителей ЕАЭС, которым разрешен экспорт продукции животного происхождения в Казахстан". Пресс-служба МСХ РК

В итоге из-за несоблюдения ветеринарно-санитарных требований транспортное средство было возвращено в страну отправления, а на водителя составлен административный протокол и наложен штраф.

