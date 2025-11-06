Минсельхоз продлил ограничения на вывоз овец и коз

Министр сельского хозяйства подписал приказ от 4 ноября 2025 года о некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории РК, сообщает Zakon.kz.

"Ввести количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков старше 4 месяцев в срок по 30 апреля 2026 года включительно", – говорится в документе.

Также утверждены правила распределения количественных ограничений (квот).

Так, предусмотрено, что уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса не позднее трех рабочих дней со дня ведения в действие данных правил размещает на своем интернет-ресурсе gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз баранчиков старше 4 месяцев.

В объявлении указывается следующая информация:

количественный лимит для вывоза баранчиков старше 4 месяцев;

лимит на одну откормочную площадку и на одного товаропроизводителя для вывоза баранчиков старше 4 месяцев.

На портале формируется количественный лимит объема квоты на вывоз баранчиков старше 4 месяцев.

Количественный лимит для вывоза баранчиков старше 4 месяцев составляет 120 000 голов, из них:

для откормочных площадок – 60 000 голов;

для товаропроизводителей – 60 000 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 4 месяцев с территории республики составляет в разовом и совокупном количестве не более 30% от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов на весь период действия квоты.

Для откормочных площадок мощностью 5000 голов и более лимит на вывоз баранчиков старше 4 месяцев не должен превышать 1500 голов на весь период действия квоты.

Распределение количества квот на вывоз баранчиков старше 4 месяцев осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров.

Указывается, что на момент распределения квоты фактическое количество поголовья, находящегося на откормочной площадке или у товаропроизводителя, должно составлять в два раза больше от запрашиваемого объема квоты, зарегистрированного при подаче заявки на карантинирование.

Данные о мощностях откормочных площадок формируются по информации местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения.

Животные, планируемые к вывозу, должны быть зарегистрированы в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных за заявителем – откормочной площадкой или товаропроизводителем не ранее чем за 3 месяца до постановки на карантин.

Приказ вводится в действие с 5 ноября 2025 года.

В Казахстане c 10 мая 2025 года ввели новые квоты на вывоз бычков, овец и коз. Соответственно, ранее действовавший приказ МСХ от 26 апреля 2025 года утратил силу.