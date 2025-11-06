#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Право

Минсельхоз продлил ограничения на вывоз овец и коз

Баран, бараны, овца, овцы, скотоводство, животноводство , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 09:52 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ от 4 ноября 2025 года о некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории РК, сообщает Zakon.kz.

"Ввести количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков старше 4 месяцев в срок по 30 апреля 2026 года включительно", – говорится в документе.

Также утверждены правила распределения количественных ограничений (квот).

Так, предусмотрено, что уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса не позднее трех рабочих дней со дня ведения в действие данных правил размещает на своем интернет-ресурсе gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз баранчиков старше 4 месяцев.

В объявлении указывается следующая информация:

  • количественный лимит для вывоза баранчиков старше 4 месяцев;
  • лимит на одну откормочную площадку и на одного товаропроизводителя для вывоза баранчиков старше 4 месяцев.

На портале формируется количественный лимит объема квоты на вывоз баранчиков старше 4 месяцев.

Количественный лимит для вывоза баранчиков старше 4 месяцев составляет 120 000 голов, из них:

  • для откормочных площадок – 60 000 голов;
  • для товаропроизводителей – 60 000 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 4 месяцев с территории республики составляет в разовом и совокупном количестве не более 30% от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов на весь период действия квоты.

Для откормочных площадок мощностью 5000 голов и более лимит на вывоз баранчиков старше 4 месяцев не должен превышать 1500 голов на весь период действия квоты.

Распределение количества квот на вывоз баранчиков старше 4 месяцев осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров.

Указывается, что на момент распределения квоты фактическое количество поголовья, находящегося на откормочной площадке или у товаропроизводителя, должно составлять в два раза больше от запрашиваемого объема квоты, зарегистрированного при подаче заявки на карантинирование.

Данные о мощностях откормочных площадок формируются по информации местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения.

Животные, планируемые к вывозу, должны быть зарегистрированы в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных за заявителем – откормочной площадкой или товаропроизводителем не ранее чем за 3 месяца до постановки на карантин.

Приказ вводится в действие с 5 ноября 2025 года.

В Казахстане c 10 мая 2025 года ввели новые квоты на вывоз бычков, овец и коз. Соответственно, ранее действовавший приказ МСХ от 26 апреля 2025 года утратил силу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане продлили ограничения на вывоз бычков, овец и коз
15:06, 15 октября 2024
В Казахстане продлили ограничения на вывоз бычков, овец и коз
В Казахстане продлят ограничения на вывоз овец и коз
09:22, 17 октября 2025
В Казахстане продлят ограничения на вывоз овец и коз
В Казахстане продлят ограничения на вывоз бычков, овец и коз
14:54, 04 сентября 2024
В Казахстане продлят ограничения на вывоз бычков, овец и коз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: