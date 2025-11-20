Куриные яйца из России не пустили в Казахстан
Известно, что на ветеринарном контрольном посту "Сырым" был остановлен грузовик, следовавший из Самарской области в Кызылординскую область.
Во время проверки специалисты нашли партию из 63 000 куриных яиц.
В итоге документарный контроль выявил нарушение: указанный в ветеринарных сопроводительных документах грузоотправитель не включен в реестр организаций ЕАЭС, имеющих право поставлять продукцию животного происхождения на территорию государств – членов Союза.
В связи с этим груз был возвращен в обратную сторону.
Также в отношении водителя составили административный протокол по статье 406 Кодекса "Об административных правонарушениях" и наложен штраф.
17 ноября на этом же пункте была предотвращена попытка незаконного ввоза крупной партии продукции птицеводства.