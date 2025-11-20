Куриные яйца из России не пустили в Казахстан

Партию куриных яиц пытались незаконно ввезти из России в Казахстан. Об этом стало известно Zakon.kz сегодня, 20 ноября 2025 года, из заявления пресс-службы Министерства сельского хозяйства (МСХ).

Известно, что на ветеринарном контрольном посту "Сырым" был остановлен грузовик, следовавший из Самарской области в Кызылординскую область.

Во время проверки специалисты нашли партию из 63 000 куриных яиц.

В итоге документарный контроль выявил нарушение: указанный в ветеринарных сопроводительных документах грузоотправитель не включен в реестр организаций ЕАЭС, имеющих право поставлять продукцию животного происхождения на территорию государств – членов Союза.

В связи с этим груз был возвращен в обратную сторону.

Также в отношении водителя составили административный протокол по статье 406 Кодекса "Об административных правонарушениях" и наложен штраф.

17 ноября на этом же пункте была предотвращена попытка незаконного ввоза крупной партии продукции птицеводства.