В Миннауки назвали условия, при которых студентам разрешат нейросети

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 17 ноября 2025 года в кулуарах Акорды рассказал, в каком формате студентам теперь разрешено использовать искусственный интеллект, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что в Казахстане действительно изменили законодательство и начали разрешать использование алгоритмов в ограниченном формате при подготовке диссертаций и самостоятельных работ – с определенными ограничениями.

"Как сегодня выглядят наши ограничения? Первое: можно использовать алгоритмы при сложных расчетах, обработке информации, подготовке отдельных частей работы – с обязательным цитированием. То есть необходимо указать, что эта часть работы была подготовлена студентом или исследователем с использованием алгоритма для выполнения таких-то задач. В какой части и как именно он был использован – это обязательно нужно указать", – озвучил министр.

Саясат Нурбек также подтвердил, что на оценки это не влияет.

"Сейчас уже существуют инструменты маркировки, которые позволяют выявлять, каким образом подготовлена информация и каким именно алгоритмом. Второе ограничение: нельзя использовать алгоритмы при написании выводов. Заключительная часть должна быть написана самим студентом или исследователем. Третье: наши студенты разработали очень интересный инструмент. Он уже начинает активно использоваться нашими преподавателями. Мы передаем его всем университетам. Алгоритм определяет, как написан текст и каким алгоритмом он создан. То есть сейчас мы используем алгоритмы, чтобы выявлять, какой алгоритм был применен при подготовке текста и какие выводы были сделаны. Логика, структура, грамматика позволяют это достаточно точно определить", – дополнил спикер.

Он подчеркнул, что есть определенные закономерности, заложенные при обучении модели, из-за которых появляется слишком "идеальный" текст.

"Он и невооруженным глазом пока заметен. При этом алгоритмы совершенствуются. С каждым разом тексты становятся более аутентичными, более "очеловеченными". Во многих популярных алгоритмах, например Google Gemini, уже есть режим, позволяющий создавать текст "как у человека". Алгоритм намеренно допускает мелкие ошибки или нарушает структуру предложений. Компании, которые разрабатывают алгоритмы, стремятся к постоянному совершенствованию, делая их все лучше. Механизм самообучения моделей построен на человеческом опыте. Поэтому в какой-то момент, возможно, отличить текст будет сложно. Но пока мы разрешаем, потому что мы хотим, чтобы наши студенты умели работать с алгоритмами и не отставали от мировых тенденций", – озвучил Саясат Нурбек.

По его словам, сейчас в мире есть два подхода, и вся академическая среда разделилась на два лагеря.

"Один говорит, что это зло, нужно запрещать и ограничивать. Второй считает, что при правильном использовании алгоритмов исследовательский потенциал усиливается. Действительно, студенты могут быстрее получать и обрабатывать информацию, чем если бы делали это вручную. Поэтому мы пока придерживаемся второго подхода", – продолжил спикер.

Журналисты спросили, согласен ли он с мнением, что использование ИИ может привести к "отупению" молодежи.

"Нет. Это возможно только в случае полной замены поиска информации алгоритмами. Сейчас происходит большое изменение: молодое поколение уже не пользуется обычным поиском. Они напрямую взаимодействуют с чат-ботами и поисковыми алгоритмами. Но если использовать их правильно и в ограниченном формате, как мы предлагаем сейчас, то, на наш взгляд, это лишь усилит образовательный процесс", – резюмировал министр.

17 ноября 2025 года глава государства подписал закон Республики Казахстан "Об искусственном интеллекте".