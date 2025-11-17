35 вузов, 150 мероприятий, 40 тысяч студентов: как Алматы отмечает День студентов

Сегодня, 17 ноября, в Алматы отмечают Международный день студентов. В честь праздника в городе проходит неделя ALMATY STUDENT’S WEEK 2025, посвященная активной студенческой жизни и развитию молодежного потенциала.

С 11 ноября акимат Алматы совместно с высшими учебными заведениями организовал комплекс мероприятий, направленных на раскрытие творческого, интеллектуального и социального потенциала молодежи. Все события недели создавались при активном участии студентов, что подчеркивает их инициативность и активную гражданскую позицию.

Фото: акимат города Алматы

В 35 вузах Алматы прошло более 150 мероприятий, охвативших свыше 40 тысяч студентов. Каждый день имел свою тематическую направленность: творческие вечера, интеллектуальные игры, спортивные и экологические акции, благотворительные мероприятия. Особое внимание уделялось продвижению идей президента Касым-Жомарта Токаева: "Справедливый Казахстан начинается с честного гражданина".

Фото: акимат города Алматы

В рамках акций "Закон и порядок" и "Таза Қазақстан" прошли челлендж Taza Campus, мастер-классы с призерами олимпиад StudSport, интеллектуальные игры Jas IQ, кинопоказы и акустические вечера. Также была определена "Лучшая студенческая группа города Алматы" – призовой фонд конкурса составил 1 миллион тенге.

Фото: акимат города Алматы

Сегодня завершается неделя большим фестивалем Jana Beles и финальным этапом городских студенческих игр КВН Student Life.

Фото: акимат города Алматы

Стоит отметить, что в 35 высших учебных заведениях мегаполиса обучается более 210 тысяч студентов. Алматы – это крупнейший образовательный центр страны, город образования, формирующий стремление молодого поколения к новым вершинам.