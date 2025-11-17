#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
522.19
606.42
6.47
События

35 вузов, 150 мероприятий, 40 тысяч студентов: как Алматы отмечает День студентов

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 18:27 Фото: акимат города Алматы
Сегодня, 17 ноября, в Алматы отмечают Международный день студентов. В честь праздника в городе проходит неделя ALMATY STUDENT’S WEEK 2025, посвященная активной студенческой жизни и развитию молодежного потенциала.

С 11 ноября акимат Алматы совместно с высшими учебными заведениями организовал комплекс мероприятий, направленных на раскрытие творческого, интеллектуального и социального потенциала молодежи. Все события недели создавались при активном участии студентов, что подчеркивает их инициативность и активную гражданскую позицию.

Фото: акимат города Алматы

В 35 вузах Алматы прошло более 150 мероприятий, охвативших свыше 40 тысяч студентов. Каждый день имел свою тематическую направленность: творческие вечера, интеллектуальные игры, спортивные и экологические акции, благотворительные мероприятия. Особое внимание уделялось продвижению идей президента Касым-Жомарта Токаева: "Справедливый Казахстан начинается с честного гражданина".

Фото: акимат города Алматы

В рамках акций "Закон и порядок" и "Таза Қазақстан" прошли челлендж Taza Campus, мастер-классы с призерами олимпиад StudSport, интеллектуальные игры Jas IQ, кинопоказы и акустические вечера. Также была определена "Лучшая студенческая группа города Алматы" – призовой фонд конкурса составил 1 миллион тенге.

Фото: акимат города Алматы

Сегодня завершается неделя большим фестивалем Jana Beles и финальным этапом городских студенческих игр КВН Student Life.

Фото: акимат города Алматы

Стоит отметить, что в 35 высших учебных заведениях мегаполиса обучается более 210 тысяч студентов. Алматы – это крупнейший образовательный центр страны, город образования, формирующий стремление молодого поколения к новым вершинам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
День Независимости отмечают сегодня в Казахстане
07:10, 16 декабря 2022
День Независимости отмечают сегодня в Казахстане
В Алматы отмечают День города: куда сходить и что посмотреть
10:22, 15 сентября 2024
В Алматы отмечают День города: куда сходить и что посмотреть
В Казахстане отмечают День столицы
06:03, 06 июля 2023
В Казахстане отмечают День столицы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: