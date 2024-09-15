В Алматы отмечают День города: куда сходить и что посмотреть

День города отмечают алматинцы в третье воскресенье сентября. В этом году в честь праздника запланировано более 150 мероприятий разного формата, которые будут интересны как детям, так и взрослым, сообщает Zakon.kz.

В мегаполисе состоится большое количество мероприятий: концерты, театрализованные представления, квесты, ставший традиционным фестиваль Apple Fest, вечером включится обновленное освещение телевышки "Кок-Тобе".

Фото: акимат Алматы

Культурно-массовые мероприятия под открытым небом пройдут на разных локациях: на площади им. Абая (перед Дворцом Республики), на площади Астана (перед КБТУ), на Арбате, в Парке первого президента, в Парке им. М.Ганди, на площади перед театром "Алатау", в парке "Кок-Тобе", в Family Park, в парке Гулдер и других излюбленных местах алматинцев.

Билеты необходимо приобретать только на представления, которые пройдут в театрах, цирке шапито и крытых объектах, а все остальные концерты и активности можно посещать абсолютно бесплатно.

Фото: акимат Алматы

15 сентября с 10:00 до 21:00 перед Дворцом Республики на площади имени Абая проходит грандиозный семейный фестиваль "Алматы – наш общий дом". Это уникальный проект, где особое внимание уделят арт-пространствам, среди которых будут зоны, посвященные каждому члену семьи – от детей до старших поколений.

Здесь же в 11:30 состоится эстрадный концерт "Алматы – арман қала!" с участием Жамили Серкебаевой, Октем Алтаева, Каракоз Сулейменовой, Жубаныша Жексенулы, Дианы Исмаиловой, Мукасана Шахзадава и другиех популярных артистов. Специально для детей и подростков, а также активных пользователей TikTok, на площади имени Абая будут организованы необычные фото и видео локации. Также в рамках фестиваля в 19:00 начнется концерт с участием YOLO HOUSE, BIP HOUSE и других известных тиктокеров.

Традиционно в Парке имени первого президента в 10:00 начнется ежегодный фестиваль "Aлма Fest". Подробнее о нем можно узнать здесь.

На Арбате с 11:00 и в течение дня состоится фестиваль "Туған күніңмен, Алматым", где жители и гости города могут посетить выставку художников, ярмарку ремесленников, мастер-классы и другие активности.

В 17:00 на площади Астана состоится Almaty Cover Show с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене выступят Нагима Ескалиева, Мейрамбек Бесбаев, Kalifarniya, RaiM, Нұрлан мен Мұрат, ARO, Ерболат Кудайберген, Кайрат Тунтеков, Еркин Нуржанов, Айдар Турганбай, и другие исполнители.

Полная версия плана мероприятий размещена на сайте акимата города.

Напомним, до 2009 года День города в Алматы отмечали в первое воскресенье октября, пока депутаты маслихата не решили перенести дату на третье воскресенье сентября, чтобы она не совпадала с Днем пожилого человека, а иногда и с Днем учителя. Кроме того, перенос праздника на две недели – это большая вероятность погожего дня.