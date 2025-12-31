Несколько домов в Алматы остались без света накануне Нового года
В редакцию Zakon.kz обратились жители Алматы, которые рассказали, что перед празднованием Нового года остались без света. За комментарием журналисты обратились в региональную электросетевую компанию АО "Алатау Жарық Компаниясы".
Как выяснилось, отключение зафиксировали в районе проспектов Жибек жолы, Назарбаева и Абылай хана, а также по улице Маметовой.
На место уже выехала бригада, которая в течение двух часов планирует устранить неполадку.
Ранее акимат Алматы опубликовал телефоны экстренных служб на Новый год.
