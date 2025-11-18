На среду в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 14 областях Казахстана на 19 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ожидается ночью и утром туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, днем низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

В области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный, на юге, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юго-востоке области 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 18 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили казахстанцев о сильном ветре и осадках 19 ноября.