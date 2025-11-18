Синоптики предупредили казахстанцев о сильном ветре и осадках 19 ноября

Неустойчивая погода с осадками и порывистым ветром ожидается завтра, 19 ноября 2025 года, в Казахстане. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП "Казгидромет".

Так, согласно заявлению метеорологов, на большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода.

"Пройдут дожди и снег. Лишь на востоке, юго-востоке и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике прогнозируются туманы. Также на севере, западе, востоке, юго-востоке – усиление ветра.

Ранее мы рассказывали, что алматинцам и шымкентцам повезет: с 19 по 21 ноября 2025 года их ждут солнечные дни и температура до +16+18°С. Астану, наоборот, накроют дожди со снегом. При этом после морозных ночей днем в столице сохранится комфортное тепло.