Штормовое предупреждение на субботу объявили в Астане и 14 областях Казахстана

В Астане и 14 областях Казахстана на 28 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане временами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.



Ночью в Акмолинской области, днем на юге, востоке области ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20, на юге, востоке области временами 25 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.



В Атырауской области ожидается гололед. На севере, юге, востоке области туман. В Атырау ожидается гололед. Ночью и утром туман.

На западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В Уральске ожидаются гололед, туман.

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Абайской области ожидается метель, днем метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее утром и днем ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ночью на севере, востоке области метель, днем метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде утром и днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юго-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается на дорогах гололедица. На севере, западе, юге области ожидается туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный, ночью на северо-востоке области порывы 15-18 м/с.

В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром – туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается метель. Ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики "Казгидромета" предоставили прогноз погоды по стране на 28-30 декабря.