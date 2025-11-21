В Астане и 14 областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение

В Астане и 14 областях Казахстана на 22 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман.



Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.



На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.



Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. В Жезказгане ночью ожидается гололед. Ночью и утром туман.



Ночью на востоке, юге, в центре Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.



Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области сильный снег, днем на юге, востоке области снег. Ночью ожидаются низовая метель, гололед, днем на юге, востоке области низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается гололед.



Ночью в области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), на юге области сильные осадки (дождь, снег), днем на юге области осадки (дождь, снег). Ночью ожидаются низовая метель, гололед, днем на юге области низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, северный, на востоке, юге, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается гололед.



22-23 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем 22 ноября, ночью 23 ноября на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 22-23 ноября временами ожидается туман.



Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный, на востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.



На севере, востоке Павлодарской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. В Павлодаре ожидается туман.



На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



В Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается гололед.



В Астане ожидается гололед. Ночью и утром туман.

