55 тысяч костанайцев участвуют в интеллектуально-просветительском проекте "Читающая нация"

В Костанайской области 55 тысяч человек участвуют в интеллектуально-просветительском проекте "Читающая нация". Среди участников больше всего школьников, их насчитывается свыше 30 тысяч, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект "Читающая нация" проходит в Костанайской, Карагандинской и Туркестанской областях.

По мнению организаторов проекта в лице партии Amanat, это говорит о высокой заинтересованности молодого поколения области в обучении. Особенно активны ученики города Костанай их в проекте насчитывается 6418. Помимо этого в пятерку лидеров среди "читающих" регионов области составляют Рудный там зарегистрированы 4788 учащихся, 3112 из Аулиеколя, 2501 из Костанайского района, 2195 из Житикары.

По направлению "Читающая династия" по Костанайской области зарегистрировано 10 122 семьи. В этой сфере также преобладает русскоязычная лига (6 889 заявок). Из города Рудный 902 семьи, Житикаринского района 829 семей, Мендыкаринского района 541 семья. По результатам регистрации по направлению "Читающий педагог" по Костанайской области отмечается высокий интерес работников образования к проекту.

Согласно статистическим данным, в целом по проекту "Читающая нация" по направлению "педагог" зарегистрировано 11 047 педагогов. Среди них 7107 человек читают на русском языке, 3940 учителей на государственном.

Активное участие в проекте принимают не только рядовые учителя, но и руководители организаций образования – директора 434, заместители директоров 277.

По словам организаторов активное участие руководящего состава в проекте наглядно демонстрирует важность инициативы "Читающая нация" и готовность руководителей подавать пример в системе образования области.

По направлению "Читающий колледж " зарегистрировано 2028 участников.

В направлении "Читающий государственный служащий" приняли участие около 300 человек. Это сотрудники разных госучреждений. Среди районов, активно участие принял Федоровский район. Здесь зарегистрировано 12 акимов сельских округов района и 18 руководителей отделов. Среди любителей чтения также насчитывается 15 руководителей отделов города Рудного, девять сельских акимов Карабалыкского района, пять сельских акима Амангельдинского района и три их коллеги из Карасу.

В направлении "Студент читающий книги" участвуют 6 вузов региона. Всего 1008 студентов.

По замыслу проекта участники должны прочитать 15 книг из списка по каждому направлению. В середине февраля пройдет районный и городской этап. В начале марта будет организован областной этап и определены победители. Победителю каждого направления присуждается денежный приз в размере 1 млн тенге, за второе место – 600 тыс. тенге, третье – 400 тыс. тенге.