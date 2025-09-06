#АЭС в Казахстане
Общество

В Шымкенте презентовали проект "Читающая нация"

&quot;Читающая нация&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 14:07 Фото: акимат Шымкента
В рамках инициативы главы государства, озвученной на Национальном курултае, запущен республиканский проект, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте состоялась официальная презентация республиканского проекта "Читающая нация". Он был запущен в рамках инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, которую он озвучил на Национальном курултае. В мероприятии приняли участие преподаватели вузов и колледжей, педагоги, молодежь и представители СМИ.

Проект реализуется по инициативе общественного фонда "Кітап оқитын ұлт". Его главная цель — развивать культуру чтения в стране, повышать интеллектуальный потенциал нации и обеспечивать граждан всех возрастов качественной литературой.

Фото: акимат Шымкента

Проект имеет комплексную структуру и охватывает шесть категорий:

  • Читающая школа
  • Читающий колледж
  • Читающий университет
  • Читающий педагог
  • Читающий государственный служащий
  • Читающая семья

Каждый участник должен прочитать 15 произведений из списка, специально разработанного для его категории. Список был утвержден на основе рекомендаций экспертной группы, в которую вошли представители Министерства просвещения РК, научных институтов и академического сообщества. Содержание и объем книг подобраны в соответствии с возрастом и профессиональной направленностью читателей. Самое короткое произведение — 120 страниц, а самое объемное — не более 700. В среднем объем одной книги составляет 300-400 страниц.

Фото: акимат Шымкента

По словам руководителя группы программ проекта Бекарыстана Аманжолова, главная особенность инициативы — это крупный призовой фонд, созданный для мотивации к чтению.

"В настоящее время Казахстан занимает низкие места в мировом рейтинге читающих стран. Наша цель — улучшить этот показатель и войти в первую десятку. Для этого мы применили метод финансового стимулирования, чтобы заинтересовать людей. Победителю в каждой категории будет присуждена премия в размере 1 миллиона тенге", — рассказал он.

Фото: акимат Шымкента

Общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге. Для каждой категории предусмотрено вознаграждение:

  • 1 место — 1 000 000 тенге
  • 2 место — 600 000 тенге
  • 3 место — 400 000 тенге

Мероприятия в рамках проекта

В рамках проекта будут проводиться различные мероприятия:

  • для школьников — литературные конкурсы;
  • для студентов колледжей и вузов — дебаты;
  • для педагогов — викторины и квизы;
  • для госслужащих — дискуссии по профессиональной литературе.

В категории "Читающая семья" члены семей, состоящих как минимум из пяти человек, будут совместно читать и обсуждать произведения, показывая тем самым пример.

Фото: акимат Шымкента

С сентября по февраль участники будут читать книги и писать краткие рецензии на каждое произведение. Весь процесс отслеживается через специальную онлайн-систему "Readination". Эта платформа позволяет регистрировать прочитанные книги, отслеживать рейтинг участников и обеспечивать справедливость проведения конкурса.

Проект реализуется при поддержке спонсоров. Генеральный спонсор — "Alaygom Electric Company". В числе основных партнеров — партия AMANAT и местные исполнительные органы.

На данный момент проект реализуется как пилотный в Карагандинской, Костанайской областях и в Шымкенте. В дальнейшем планируется охватить весь Казахстан.

Айсулу Омарова
