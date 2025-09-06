В Шымкенте презентовали проект "Читающая нация"

В рамках инициативы главы государства, озвученной на Национальном курултае, запущен республиканский проект, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте состоялась официальная презентация республиканского проекта "Читающая нация". Он был запущен в рамках инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, которую он озвучил на Национальном курултае. В мероприятии приняли участие преподаватели вузов и колледжей, педагоги, молодежь и представители СМИ.

Проект реализуется по инициативе общественного фонда "Кітап оқитын ұлт". Его главная цель — развивать культуру чтения в стране, повышать интеллектуальный потенциал нации и обеспечивать граждан всех возрастов качественной литературой.

Фото: акимат Шымкента

Проект имеет комплексную структуру и охватывает шесть категорий:

Читающая школа

Читающий колледж

Читающий университет

Читающий педагог

Читающий государственный служащий

Читающая семья

Каждый участник должен прочитать 15 произведений из списка, специально разработанного для его категории. Список был утвержден на основе рекомендаций экспертной группы, в которую вошли представители Министерства просвещения РК, научных институтов и академического сообщества. Содержание и объем книг подобраны в соответствии с возрастом и профессиональной направленностью читателей. Самое короткое произведение — 120 страниц, а самое объемное — не более 700. В среднем объем одной книги составляет 300-400 страниц.

Фото: акимат Шымкента

По словам руководителя группы программ проекта Бекарыстана Аманжолова, главная особенность инициативы — это крупный призовой фонд, созданный для мотивации к чтению.

"В настоящее время Казахстан занимает низкие места в мировом рейтинге читающих стран. Наша цель — улучшить этот показатель и войти в первую десятку. Для этого мы применили метод финансового стимулирования, чтобы заинтересовать людей. Победителю в каждой категории будет присуждена премия в размере 1 миллиона тенге", — рассказал он.

Фото: акимат Шымкента

Общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге. Для каждой категории предусмотрено вознаграждение:

1 место — 1 000 000 тенге

2 место — 600 000 тенге

3 место — 400 000 тенге

Мероприятия в рамках проекта

В рамках проекта будут проводиться различные мероприятия:

для школьников — литературные конкурсы;

для студентов колледжей и вузов — дебаты;

для педагогов — викторины и квизы;

для госслужащих — дискуссии по профессиональной литературе.

В категории "Читающая семья" члены семей, состоящих как минимум из пяти человек, будут совместно читать и обсуждать произведения, показывая тем самым пример.

Фото: акимат Шымкента

С сентября по февраль участники будут читать книги и писать краткие рецензии на каждое произведение. Весь процесс отслеживается через специальную онлайн-систему "Readination". Эта платформа позволяет регистрировать прочитанные книги, отслеживать рейтинг участников и обеспечивать справедливость проведения конкурса.

Проект реализуется при поддержке спонсоров. Генеральный спонсор — "Alaygom Electric Company". В числе основных партнеров — партия AMANAT и местные исполнительные органы.

На данный момент проект реализуется как пилотный в Карагандинской, Костанайской областях и в Шымкенте. В дальнейшем планируется охватить весь Казахстан.