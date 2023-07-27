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Как вдохновить ребенка читать во время каникул

Как вдохновить ребенка читать во время каникул Фото: pixabay
Психолог Ирина Гришина рассказала действенный метод, как вдохновить школьников читать в долгие летние каникулы, сообщает Zakon.kz.

По мнению психолога Ирины Гришиной, самым эффективным способом усадить ребенка во время каникул за школьную литературу, что задали на лето, станет отдых без интернета, пишет Газета.ru.

"Предложите ребенку читать книгу вместе с ним или параллельно. Так вы сможете вместе обсуждать проблемы, которые затрагивает литература", – говорит специалист.

Также специалист посоветовала рассказать школьнику о практике дописывания и переписывания глав книги, которая способна послужить дополнительной мотивацией к знакомству с книгой. Психолог отметила, что по мотивам книги можно спланировать семейную театральную постановку или снять кино, которое потом можно будет показать друзьям или выложить в блог.

Ранее психолог-консультант Динара Маскеева рассказала, как защитить ребенка от буллинга.

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