В Акмолинской области открыли самый ожидаемый спортивный долгострой

В Макинске сегодня появился объект, которого давно ждали спортсмены, родители и юные любители плавания. Здание бассейна, строительство которого начиналось еще в девяностые годы, прошло полную реконструкцию и превратилось в современную, светлую и комфортную спортплощадку, сообщает Zakon.kz.





Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Для Буландынского района это важный шаг вперед: теперь здесь есть полноценная инфраструктура для занятий водными видами спорта, тренировок и оздоровительных программ для жителей всех возрастов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Внутри обновленного здания чувствуется, что объект создавался уже по современным стандартам: просторная чаша размером 25 на 12 м, шесть дорожек, новые системы фильтрации, безопасные переходы, восстановленные подсобные помещения. Пространство рассчитано как на спортивные секции, так и на массовые занятия. Впервые у детей района появилось место, где можно регулярно тренироваться, осваивать технику плавания и участвовать в первых соревнованиях.

"Я прежде всего поздравляю всех жителей Макинска с открытием такого прекрасного бассейна. Это отличная возможность для детей научиться плаванию, освоить правила поведения на воде, приобщиться к спорту. Возможно, кто-то из них в будущем станет членом национальной сборной и будет представлять Казахстан. Дай бог, чтобы это случилось. Прекрасный повод приехать сюда и разделить эту радость с юными спортсменами, тренерами и педагогами. Открытие бассейна даст развитию спорта в регионе новый импульс, особенно водным видам спорта", – поделился казахстанский олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, ставший почетным гостем мероприятия.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

С самого утра у входа собирались школьники, родители, тренеры и педагоги. Для многих детей это был первый визит в настоящий спортивный бассейн, и эмоции они не скрывали. Здание, которое долгие годы оставалось лишь нереализованным проектом, теперь воспринимается как часть нового этапа развития района. Жители с интересом рассматривали обновленные помещения и делились планами: кто-то хочет записать ребенка в секцию, кто-то сам собирается прийти на оздоровительное плавание.

"Сегодня в нашем городе открылся новый бассейн. Для меня и всех жителей это важное событие. Я благодарю акимат за эту возможность", – рассказал юный горожанин Тимур Вольный.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Появление бассейна открывает новые возможности для тренеров и педагогов. Теперь можно формировать детские группы, проводить занятия по технике плавания, организовывать районные соревнования и расширять линейку спортивных кружков. Бассейн станет местом, где одновременно развиваются спорт, здоровье и досуг, а у детей появляются новые цели и мечты.

"Необходимо создавать условия для развития массового спорта. Не только открывать объекты, но и готовить тренерский состав. На сегодня выделено 700 грантов по специальности учитель физической культуры. Для работы в кружках и секциях приглашаются именитые спортсмены", – отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Открытие бассейна стало для Макинска событием, которое объединяет разные поколения. Долгий путь к запуску завершился результатом, который уже в первый день оправдал ожидания: жители получили современное пространство для спорта, общения и роста. Для детей это первые шаги к большим достижениям, для взрослых – возможность заботиться о здоровье, а для всего района – новая точка притяжения.