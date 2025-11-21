#АЭС в Казахстане
События

Улицу Месропа Маштоца открыли в Астане

открытие новой улицы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 14:32 Фото: МКИ РК
В Астане состоялась торжественная церемония открытия улицы имени Месропа Маштоца – философа, ученого-языковеда, создателя армянского алфавита, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, вице-премьер Армении Мгер Григорян, министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, представители армянской диаспоры, а также общественные деятели.

В пресс-службе Министерства культуры и информации РК рассказали, что об открытии улицы Месропа Маштоца в Астане стало известно во время официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Ереван в апреле 2024 года.

В своей поздравительной речи министр культуры и информации РК подчеркнула, что открытие улицы Месропа Маштоца – новый символ дружбы, общего стремления двух народов к укреплению взаимопонимания и культурного единства.

"Сегодняшнее событие – дань уважения армянскому народу и свидетельство нашей дружбы. В апреле этого года в Ереване был открыт парк имени великого поэта Абая Кунанбайулы. Теперь это место будет служить почитанию бесценного наследия казахского мыслителя. И сегодня, открывая в Казахстане улицу Месропа Маштоца, мы символично отвечаем на этот жест, подтверждая, что духовное наследие – это пространство, где наши культуры встречаются, как воды двух больших рек, взаимно обогащая друг друга", – заявила Аида Балаева.

Приветствуя участников церемонии, Жанна Андреасян сказала, что упоминанием имени армянского ученого открывается новая светлая страница в истории взаимного уважения, дружбы и культурного сотрудничества наших народов.

"В Ереване, в парке Абая, а теперь и здесь, на улице Маштоца, словно создаются мосты между двумя культурами, через которые передаются не только имена, но и ценности – мир, образование, творчество и дружба. Армения и Казахстан со своей историей, наследием великих мыслителей и устремлением в будущность всегда пребывали в атмосфере взаимодополняющего и взаимообогащающего сотрудничества. Уверена, что открытие улицы Маштоца – это новый этап углубления культурных и образовательных связей между нашими народами", – сказала министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Отметим, мероприятие состоялось в рамках официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Месроп Маштоц – ключевая фигура в истории Армении. Его просветительская деятельность заложила основу национальной письменной культуры и стала импульсом для развития образования, духовной литературы, что способствовало сохранению исторической идентичности армянского народа.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
