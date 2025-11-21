Пашинян: Казахстан – очень хороший пример для нашей страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 ноября 2025 года провели переговоры в расширенном формате, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что народы двух стран издавна связаны узами крепкой дружбы и взаимного уважения.

"Армения является одним из основных политических и торгово-экономических партнеров Казахстана на Южном Кавказе. Казахский народ относится с особым почтением к армянскому народу, к его древней истории, богатой культуре и традициям. Ваша страна стала одним из наиболее востребованных туристических направлений для казахстанцев. В текущем году состоялись значимые мероприятия, которые способствовали сближению наших стран. В Армении впервые прошли Дни культуры Казахстана, в Ереване был открыт парк в честь великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Выражаю вам, уважаемый Никол Воваевич, искреннюю признательность за поддержку данных важных начинаний. Мы расцениваем это как особое проявление искреннего уважения к народу Казахстана", – приводит Акорда слова Касым-Жомарта Токаева.

По словам президента, между Астаной и Ереваном сложился открытый и доверительный политический диалог на всех уровнях. Налажено тесное и плодотворное сотрудничество в рамках региональных и международных структур.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что последовательно развиваются двусторонние торгово-экономические, культурно-гуманитарные и научно-образовательные контакты.

По его словам, межгосударственные связи носят конструктивный характер, при этом имеется значительный потенциал для их всестороннего укрепления и расширения.

Глава государства сообщил, что сегодня будет подписан исторический документ, выводящий сотрудничество между Казахстаном и Арменией на уровень стратегического партнерства.

Премьер-министр Армении отметил, что его визит открывает хорошие возможности для дальнейшего углубления двусторонних отношений и вывода их на уровень стратегического партнерства.

Фото: akorda.kz

"Мы считаем, что Казахстан – очень хороший пример для нашей страны. Мы уважаем казахский народ, и это уважение является основой для дальнейшего развития двусторонних отношений. Сегодня с президентом Казахстана у нас уже была возможность обсудить основные направления дальнейшего развития нашего взаимодействия. Я считаю, что с учетом изменений в регионе открываются новые возможности для экономического сотрудничества, укрепления транспортных связей. Считаю, что имеющийся потенциал в транспортной сфере должен быть в полной мере реализован, в результате для нас откроются новые возможности", – сказал Никол Пашинян.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений, включая торгово-экономическую и транзитно-транспортную сферы, инвестиционное взаимодействие, недропользование, сельское хозяйство, цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта, здравоохранение, а также культурно-гуманитарные связи.

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Ранее Токаев и Пашинян провели переговоры в узком составе.

Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану вчера, 20 ноября 2025 года. В аэропорту его встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

Утром 21 ноября премьер-министр Армении в Instagram опубликовал видео на фоне заснеженной Астаны, показав традиционное сердечко.