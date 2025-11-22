В Алматы обсудили актуальные вопросы системы образования

В Алматы состоялось расширенное заседание Управления образования города на тему "Об актуальных вопросах системы образования города Алматы", сообщает Zakon.kz.

Совещание прошло под председательством заместителя акима города Абзала Нукенова с участием представителей прокуратуры, департаментов качества образования, санитарно-эпидемиологического контроля, полиции, ДЧС, а также руководителей государственных и частных школ, школ-интернатов и организаций дополнительного образования.

Участники заседания заслушали доклады профильных ведомств, отвечающих за обеспечение законности и безопасности в образовательных учреждениях. Были представлены результаты контрольно-надзорных мероприятий, внешней оценки качества образования, отчеты о профилактической и воспитательной работе, соблюдении санитарных и пожарных норм, а также итоги комплексных мониторингов учебного процесса. Руководители отдельных школ дали пояснения по выявленным нарушениям и мерам, принятым для их устранения.

Фото: акимат Алматы

Как известно, сегодня большое внимание в стране уделяется принципу "Закон и порядок". Поэтому, по словам Абзала Нукенова, "нужно со школьной скамьи прививать детям честность, соблюдение норм и правил общественной жизни".

Также заместитель акима заострил внимание на развитии инклюзивного образования, предложив улучшить методическое и кадровое обеспечение в учебных заведениях.

Фото: акимат Алматы

Далее Абзал Нукенов акцентировал внимание на качестве образования, призвав педагогов ответственно подойти к вопросам обучения, в том числе в частных школах.

В завершение своего выступления заместитель акима предложил создать рабочую структуру, в состав которой войдут заместители акимов районов, представители школ, ювенальной полиции, социальных служб, которые будут работать на упреждение по вопросам безопасности в школах, налаживать коммуникации между городскими структурами.

Подводя итоги совещания, Абзал Нукенов подчеркнул необходимость усиления внимания к вопросам воспитания и формирования гражданских ценностей у учащихся.

Фото: акимат Алматы

"Государство создает все условия для обучения детей, и нам важно обеспечить реальную отдачу от реализуемых программ. Руководители школ несут большую ответственность, поэтому прошу критически относиться к своей работе и своевременно решать возникающие вопросы", – отметил он.

Особое внимание было уделено вовлечению подрастающего поколения в реализацию общенационального экопроекта "Таза Қазақстан". В этой связи заместитель акима Алматы поручил внедрить во всех школах города инициативу "Чистая школа – справедливое общество", цель которой заключается в формировании у детей экологической культуры, чувства личной ответственности за чистоту окружающей среды и осознания роли каждого в построении справедливого и экологически устойчивого общества.

"Здоровая среда вокруг человека, чистота помыслов и чистота в поступках, неподкупность – это триединство целей, и они должны стать главными принципами в воспитании подрастающего поколения", – сказал он.

Фото: акимат Алматы

Наряду с этим среди приоритетов были обозначены и вопросы финансовой дисциплины, прозрачности госзакупок, соблюдения законности и правопорядка. Особое внимание уделено профилактике рискового поведения подростков, где важна совместная работа педагогов и психологов. Заместитель акима предложил разработать дорожную карту по решению озвученных проблем, подчеркнув, что Алматы должен сохранять лидирующие позиции в сфере образования.

Нукенов также акцентировал внимание на необходимости формирования у детей критического мышления и укрепления идеологических ценностей. По его словам, программа "Адал азамат" играет важную роль в развитии ответственного гражданина.

В свою очередь руководитель Управления образования Алматы Сайран Сайфеденов отметил, что воспитательный процесс требует активного участия родителей.

"Ребенок становится тем, что видит в семье. Школа выполняет свои функции, но государство не может заменить родителей. Совместные усилия помогут вырастить здоровое, грамотное и творчески развитое поколение", – сказал он.

По итогам заседания принята резолюция, предусматривающая конкретные меры по повышению качества образовательного процесса, укреплению межведомственного взаимодействия и созданию безопасной, комфортной среды для детей.