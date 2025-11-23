Костанайская область демонстрирует устойчивый рост – итоги экспертной встречи

В Костанайской области обсудили новые возможности развития региона на ближайшие три года, сообщает Zakon.kz.

Специально для этого была организована экспертная площадка "10-AIMAQ: новая траектория развития" на базе автомобильного завода Allur. С помощью нее эксперты, представители бизнеса и общественности могли обменяться мнениями о стратегическом развитии, приоритетах и новых возможностях региона на ближайшее время.

Стоит отметить, что Костанайская область уверенно развивается в индустриально-промышленном направлении, и именно проекты в этих сферах были презентованы на экспертной площадке.

Модератор встречи, директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев, открывая площадку отметил, что в обсуждении участвуют представители разных направлений – общественного сектора, аналитической среды, производства и инновационной сферы.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"Пример Костанайской области должен вдохновить весь Казахстан, потому что опыт региона действительно уникален. Если раньше область воспринималась преимущественно как аграрный регион, зависящий от монокультуры – пшеницы, то сейчас мы наблюдаем масштабное развитие автомобильной промышленности и машиностроения. На подходе другие проекты, связанные с транспортом, логистикой, горно-металлургическими комбинатами. Область не просто идет в ногу со временем – она его опережает", – пояснил Рахим Ошакбаев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день промышленная структура региона характеризуется доминированием обрабатывающей промышленности и стабильной долей горнодобывающей, что свидетельствует о диверсификации его экономики.

Промышленный потенциал Костанайской области растет из года в год. Сейчас в регионе действуют 924 промышленных предприятия, в том числе 24 крупных, 41 среднее и 859 малых.

Руководитель ОФ "Мир Евразии, политолог Эдуард Полетаев обратил внимание присутствующих, что агропромышленный комплекс остается приоритетом, и Костанайская область с ее богатой землей и высоким уровнем человеческого капитала может находиться в авангарде всех изменений.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"За последние три года изменения в области носят судьбоносный характер: несмотря на геополитическую турбулентность, сложности с привлечением капитала и инвестиций, область демонстрирует уверенное развитие – строятся заводы и предприятия, привлекаются инвестиции, а перспективы просматриваются до 2030 года", – озвучил Эдуард Полетаев.

В своем выступлении депутат областного маслихата Серик Манасбаев, подчеркнул, что в центре всех преобразований стоит человек.

"И именно через призму человеческого капитала становится видно, что Костанайская область за последние три года проходит не косметические изменения, а глубокую трансформацию – переход от ресурсной модели экономики к модели, основанной на знаниях, компетенциях и развитии личности", – отметил он в своем выступлении.

В свою очередь доктор PhD Дархан Ахметов подчеркнул значимость промышленного сектора:

"Костанайская область формируется как центр высокотехнологичной металлургии и машиностроения, что открывает новые перспективы для индустриального развития", – сказал он.

Помимо основных сфер являющихся фундаментом развития экономики, были обсуждены внедрение новых технологий и работа с искусственным интеллектом.

Так, руководитель Smart-центра Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы Гульмира Дамбаулова представила проекты в сфере Smart-технологий и элементов искусственного интеллекта. Она отметила, что за два года работы Qostanai Hub стал важной площадкой для развития IT-стартапов и подготовки новых кадров для цифровой экономики региона.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В целом, организованная площадка подчеркнула достижения в машиностроении и автопроме Костанайской области.

Помимо этого было озвучено, что перерабатывающая промышленность региона, где мясомолочная и кондитерская продукция высокого качества и заслуживают республиканского признания.

В своих выступлениях приглашенные эксперты делились своим опытом и видением как успешно работать в новых реалиях диктующих временем. Среди приглашенных гостей выступивших на мероприятии также были президент общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова, политологи Андрей Чеботарев и Талгат Калиев, эксперт-финансист Расул Рысмамбетов.

Как отметили участники, экспертная встреча – это возможность открытого профессионального диалога, обмена опытом и поиска новых решений для дальнейшего развития региона.

Стоит отметить, что данная встреча показала высокий уровень заинтересованности экспертного сообщества в развитии Костанайской области. Были услышаны конструктивные предложения, которые будут учтены при корректировке региональных программ и стратегических документов.