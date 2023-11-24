Промышленность в Костанайской области демонстрирует впечатляющий рост

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК 24 ноября представил основные социально-экономические показатели региона, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, во второй половине прошедшего года в регионе отмечалось снижение объемов производства в промышленности, но затем показатели стабилизировались и начался рост.



"Объемы промышленности увеличились на 16,1% и составили 2 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности рост объемов производства обеспечен за счет увеличения производства в машиностроении на 33,9%, производства продуктов питания на 10,5%, напитков – на 5,5%. Увеличено производство легковых и грузовых автомобилей, тракторов, жаток рядковых, кондитерских изделий, масла сливочного, мяса, молока, колбасных изделий и муки. По итогам 10 месяцев Костанайская область заняла первое место в Республике Казахстан по производству продуктов питания". Кумар Аксакалов

Также, по словам акима, положительная динамика наблюдается в целом в макроэкономике Костанайской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В секторе строительства отмечен рост на 21,5%, инвестиции выросли на 7,4%, торговля – на 3,9%, транспорт – на 3,6%. Ввод жилья увеличился на 4,3%.

Среднемесячная заработная плата в регионе выросла на 21,2% и достигла 290 545 тенге, при этом индекс реальной заработной платы составляет 104,5%. Валовой региональный продукт вырос на 4,5% за первое полугодие 2023 года.

Ранее сообщалось, что уникальный завод стоимостью 90 млрд тенге начали возводить в Костанае.