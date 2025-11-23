Алматы, Шымкент и Актобе накроет сильный смог 24 ноября

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) завтра, 24 ноября, ожидаются в пяти городах Казахстана, сообщает Zakon.kz, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в РГП "Казгидромет".

"24 ноября 2025 года в городах Алматы, Атырау, Шымкент, Актобе, Балхаш ожидаются неблагоприятные метеорологические условия", – говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня – 24, 25 и 26 ноября 2025 года.