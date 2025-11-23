#АЭС в Казахстане
События

Мороз в Астане, тепло в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на три дня

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 19:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие три дня – 24, 25 и 26 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 24 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С.
  • 25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.
  • 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.

Прогноз погоды в Алматы

  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.
  • 25 ноября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.
  • 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +14+16°С.
  • 25-26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +15+17°С.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 15 областях Казахстана на 24 ноября 2025 года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
