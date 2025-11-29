Сильный смог накроет Алматы, Актобе и Караганду 30 ноября
По данным синоптиков, ухудшение качества воздуха прогнозируются в Атырау, Актобе, Алматы, Караганде, Жезказгане, Балхаше и Темиртау. Кроме того, в Костанае неблагоприятная обстановка ожидается в ночное время.
Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
А ранее стало известно, как власти Алматы будут бороться со смогом.