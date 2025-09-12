#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Общество

Жителей Алматы, Астаны и еще трех городов предупредили об НМУ: чего им стоит избежать 12 сентября

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сразу в пяти городах Казахстана сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили специалисты РГП "Казгидромет".

"12 сентября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Балхаше, Актобе, Алматы, ночью – в Астане, Атырау", – говорится в информации, опубликованной на сайте гидрометцентра в пятницу.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Дожди с грозами обрушатся на Астану и Алматы, а в Шымкенте будет жарко до +34°С

Ранее синоптики на 12 сентября 2025 года объявили штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
